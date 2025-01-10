居家辦公時代結束了？高盛、亞馬遜早規定

遠距工作興起讓工作與家庭兼顧變得更容易。圖為一名紐約婦女疫情期間在家遠距工作。(美聯社)

摩根大通 (JPMorgan)要求員工回辦公室上班，這可能預示著整個就業 市場的重大轉變，顯示管理層更喜歡讓員工待在他們看得見的地方，尤其是在「以客為尊」的企業。

英國「獨立報」(The Independent)報導，摩根大通準備停止混合工作方式，將要求所有員工每周五天回到辦公桌前工作；該公司在全球擁有30萬名員工，在英國則有2萬2000名員工。

這是更廣泛趨勢的一部分，並不限於美國主要銀行。高盛 執行長所羅門(David Solomon)也熱中於讓員工坐在辦公桌前；電商巨頭亞馬遜已規定員工每周進辦公室的工作時間從三天調整為五天；擁有超過10萬名員工的廣告商WPP也告知員工，愈來愈多的客戶正朝著相同方向發展，因此要求員工每周在辦公室工作從三天增加到至少四天，且每個月至少有兩周要在辦公室工作五天。

即使在十多年前，雅虎(Yahoo)前老闆梅耶爾(Marissa Mayer)便禁止在家辦公，並宣揚「茶水間談話」的優點，也與就是同事面對面互動、坐下來喝杯咖啡，也是完成工作的好方式。

這些企業可能與政府政策發生衝突。英國工黨針對工人的「新政」中規定在可實行的情況下，彈性工作制應該成為常態而不是例外。該文作者的一位銀行家朋友之公司現仍維持每周進辦公室三天，且說目前還沒有跡象表明要回到以前的方式，也說「找到正確的平衡」、效果很好。但多久之後一周少於五天會被視為異常？

另一項目標是讓員工延長工作時間，同時減少因疾病和殘障而被視為「經濟不活躍」的人數。慈善機構Scope估計，單單英國就有100萬殘疾人士想要工作但求職無門，殘疾人士就業差距(殘疾工人與非殘疾工人的就業率對比)為29%，鴻溝巨大。