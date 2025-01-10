摩根大通終結混合工作 所有員工3月起須5天都到辦公室

摩根大通銀行要求所有員工返回辦公室工作。（路透）

摩根大通 銀行 (JPMorgan Chase) 要求所有員工返回辦公室，成為最新一家宣布結束由新冠疫情 引發的遠距和混合工作時代的企業巨頭。

衛報（The Guardian）報導，這家美國最大的銀行在全球擁有約 31萬6000名員工，該銀行10日宣布，從3月起，所有採用混合工作時間的員工都必須每周返回辦公室工作五天。該公司營運委員會在周五的內部備忘錄中表示，對於一些無法滿足所有員工到崗的辦公室，銀行最晚將在本月底確保條件完善。

該委員會成員在備忘錄中說：「我們知道你們中的一些人更喜歡混合時間表，我們也理解不是每個人都會同意這個決定，但我們認為這是經營公司的最佳方式」。

該行大約30萬名員工中有一半以上已經每周五天去辦公室。對於受新政策影響的人，摩根大通表示，在完全恢復五天制前會至少提前30天通知。

新冠疫情幾乎在一夜之間導致全球大部分地區的辦公室空無一人，如今，各大企業正試圖結束長期的混合工作模式，讓員工全職回到辦公桌前。

亞馬遜 要求員工從上周起每周返回辦公室五天。該公司執行長安迪·賈西 (Andy Jassy) 表示：「回顧過去五年，我們仍然相信在辦公室一起工作的優勢十分顯著。」