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摩根大通終結混合工作 所有員工3月起須5天都到辦公室

世界新聞網╱即時報導
摩根大通銀行要求所有員工返回辦公室工作。（路透）
摩根大通銀行要求所有員工返回辦公室工作。（路透）

摩根大通銀行 (JPMorgan Chase) 要求所有員工返回辦公室，成為最新一家宣布結束由新冠疫情引發的遠距和混合工作時代的企業巨頭。

衛報（The Guardian）報導，這家美國最大的銀行在全球擁有約 31萬6000名員工，該銀行10日宣布，從3月起，所有採用混合工作時間的員工都必須每周返回辦公室工作五天。該公司營運委員會在周五的內部備忘錄中表示，對於一些無法滿足所有員工到崗的辦公室，銀行最晚將在本月底確保條件完善。

該委員會成員在備忘錄中說：「我們知道你們中的一些人更喜歡混合時間表，我們也理解不是每個人都會同意這個決定，但我們認為這是經營公司的最佳方式」。

該行大約30萬名員工中有一半以上已經每周五天去辦公室。對於受新政策影響的人，摩根大通表示，在完全恢復五天制前會至少提前30天通知。

新冠疫情幾乎在一夜之間導致全球大部分地區的辦公室空無一人，如今，各大企業正試圖結束長期的混合工作模式，讓員工全職回到辦公桌前。

亞馬遜要求員工從上周起每周返回辦公室五天。該公司執行長安迪·賈西 (Andy Jassy) 表示：「回顧過去五年，我們仍然相信在辦公室一起工作的優勢十分顯著。」

疫情 摩根大通 亞馬遜

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