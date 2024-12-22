「4種副業」將成斜槓大熱門 時薪上看200美元

媒體報導，專家分析2025年有4大副業將成熱門，「1類型」時薪最高上看200美元。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash@dillydallying)

近年常有所謂「斜槓」，指的是不少人在正職外有副業、兼差。媒體報導，專家分析2025年有4大副業將成熱門，「1類型」時薪最高上看200美元。

據CNBC報導，消費金融服務公司「Bankrate」在2024年中旬，針對2千多名美國人進行調查，發現36%人除了正職也有副業，Z世代（Gen Z，常見定義為1997年至2012年出生）更有近半48%者過著斜槓人生。

報導指出，最熱門的4項副業，首先是「模板平面設計師」，以網路商店「Etsy」為例，一組模板售價美金72元。企業諮詢公司「BoldHaus」執行長雷沃斯（Angelique Rewers）表示，無論中小企業或是自媒體，對於模板需求增高，透過購買直接套用，效率更好。

另外，「AI 內容創作」在接案平台「Upwork」上，每小時收費200美元。雷沃斯表示，公司會議簡報或是自媒體內容，現在有ChatGPT 、Jasper等AI工具輔助，即便不是專業的文字工作者，也能透過這些工具，撰寫出語意正確且句子連貫的文章。

與此同時，播客（Podcast）熱潮持續，估明年美國將達到1.4億收聽戶，預計形成各種「播客助理」需求，無論是管理、製作、編輯人才，甚至視覺設計方面都有可能。在接案平台「Fiverr」上，有播客製作人每件專案收取美金500元。

最後則是「短期租賃經理」，根據調查，2025年至2023年間，短租市場預計成長11.4%，包括「Airbnb」、「Vrbo」等短期方屋租賃平台。至於「經理」要幹什麼？基本上是處理客人預約等溝通事宜，或是安排清潔等維護工作。不過雷沃斯指出，這項工作薪水浮動可能因地制宜，曾看過有人以每小時美金35元徵人。

斜槓別錯過！專家點「4種副業」將成熱門 時薪超過6200元

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