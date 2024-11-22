主管霸凌反說自己是受害者 部桃醫提醒霸凌被害人這樣做

職場被霸凌怎麼辦？部立桃園醫院心理醫師蘇柏文提醒第一步要學會照顧自己的心理健康，還可以找可以信任的朋友發牢騷，和求助心理醫師。（記者鄭國樑／攝影）

台灣衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文提醒，職場中，當主管或同事的不當對待致工作氣氛緊張，許多人選擇隱忍，內心的委屈無處宣洩，萌生辭職念頭。然而有些人因經濟壓力，不得不繼續忍受職場高壓，時間一長，失眠 、焦慮等身心症狀隨之而來；一些人面對貶低或辱罵後逐漸喪失自信，陷入憂鬱無望，甚至選擇輕生。

蘇柏文指出，面對職場霸凌時，關鍵在於安撫照顧內心的無奈與憤怒情緒，為自己找到支持與出口，建議受害者可以嘗試3種方法：「找同事發牢騷」、「與信任的親友訴說委屈」、「尋求心理專業協助」，釋放壓力並化解心中的負面情緒。

蘇柏文分享臨床遇到許多因職場霸凌而求助的案例，患者因主管公開言語羞辱、否定或貶低、情緒勒索而產生如失眠、手抖、心悸冒汗等症狀，這類霸凌者多為中階主管，許多被霸凌者在目睹同事相繼離職、向人資部門求助無果後，內心的無助感與恐懼感不斷累積，甚至被負面情緒吞噬。

「當被霸凌的心情無法排解時，學會照顧自己的心理健康 是第一步」，蘇柏文強調，只有在情緒穩定後，受害者才有力量為自己發聲，甚至有效尋求外界的援助。

蘇柏文說，另一方面，情緒控管不佳的主管往往難以自我反省或尋求協助，他們可能因追求完美或害怕被否定，甚至認為自己才是被霸凌者，將期待落空的恐懼與焦慮投射到他人身上，並透過貶低或否定他人來掩蓋自身責任。