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Target菜鳥員工抱怨經理落跑 自己顧打烊班搞定全店

編譯潘勛／即時報導
目標百貨入職才兩個月女員工凱特貼短視頻上TikTok，抱怨自己得一人關閉商場，好害怕，很想媽媽。（取自TikTok）
目標百貨入職才兩個月女員工凱特貼短視頻上TikTok，抱怨自己得一人關閉商場，好害怕，很想媽媽。（取自TikTok）

一名目標(Target)百貨女性員工自稱凱特(Ket)在TikTok發短視頻，說自己上班才兩個月，經理居然在她輪班期間下班走人，她不得不指揮其他同仁打烊、關閉全公司，幾乎全靠她包辦，「沒有心理準備也沒接到預告」。有網友表示要是他就放任店開著，下班回家。

@ketaminelorde

Honestly would say i did a stellar job considering i wasnt prepared or warned for this #target

♬ original sound - GIRLS MODE

紐約郵報(New York Post)報導，凱特表示，自己7日的班無預期接到電話，要她來關店，結果做了近八個小時，沒上司帶領。

凱特說，當時應該有四個人工作，而她得自己設法關閉24個收銀台、顧客服務處及自助結帳點，「好像我是唯一一個知道怎麼做的人」、「我才來上班兩個月，無預期就得幾乎一個人關閉全店。日班經理下午三點下班走了，沒別人來」。

凱特不滿自己被獨自扔下，坦承自己在做什麼「他Ｘ的茫無頭緒」，而有位顧客在抱怨，怎麼店內都沒人幫忙結帳。

還有同事利用沒上司的這段時候摸魚。有人輪到休息15分鐘，但過了半小時還沒回來。凱特用無線對講機喊著，「嘿，你半小時之前去休15分鐘，現在人在哪兒？拜託回來幫忙，你消失30分鐘了，照說你只能休15分鐘」。

根據目標百貨的工作守則，管理階層要確保正職員工得有休息時間，以及公司免費提供的用餐時間。

其他網友對凱特以一人員工來營運，大多表示為她打氣；有人留言說自己也有類似經驗，真是荒唐，主管太不專業。有人說他在目標百貨也碰到一樣的事，他得獨力關閉整間商場。

另一人回應說，要是他就放整間店開著，然後回家，「你是好人，目標百貨不配擁有這麼好的你」。

凱特 目標百貨 Target

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