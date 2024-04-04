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裁員數百人 亞馬遜證實AWS雲端運算事業縮編省成本

編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜的雲端運算事業正在裁員數百人。（路透）
亞馬遜的雲端運算事業正在裁員數百人。（路透）

亞馬遜雲端運算事業正在裁員數百人，是這家科技巨擘為削減成本而進行的最新一輪縮編行動。

亞馬遜雲端事業AWS3日表示，計畫在銷售、行銷與全球服務部門裁撤數百職位。該公司說，將從實體店面技術團隊裁員數百人，該團隊聚焦亞馬遜無人結帳計畫的基礎技術。在周二，亞馬遜才宣布旗下的Amazon Fresh生鮮超市將移除「拿了就走」（Just Walk Out）無人結帳技術，改採智慧推車技術。

AWS一位發言人表示，公司敲定必須精簡縮編的目標領域，另外正在核心事業領域招募人才。發言人在聲明中表示：「這些決定是艱困但必要的，我們將繼續投資、聘僱和優化資源，為消費者帶來創新。」

雲端運算業務為亞馬遜帶來獲利的主要部分，不過，隨著企業客戶限縮支出，該公司去年見到需求減緩。亞馬遜一直致力於推動AI相關工作，主要靠AWS投入，包括以40億美元投資AI新創公司Anthropic。華爾街日報去年底曾引述消息人士說法報導，Anthropic承諾在未來五年會在亞馬遜雲端平台上支出40億美元。

包括Google母公司Alphabet、微軟和Salesforce等數家科技公司今年來都已進行裁員。亞馬遜1月時裁撤電影與電視工作室與Twitch串流平台的數百個職位以節省成本。當時，亞馬遜的影音串流平台Twitch裁撤約500人。

儘管祭出裁員，但許多大型科技公司的員工數從疫情以來仍持續成長，例如亞馬遜員工數自2019年來已經增加近一倍。

亞馬遜 雲端 裁員

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