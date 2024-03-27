貝萊德CEO警告全球退休危機 籲嬰兒潮世代修改退休機制

貝萊德執行長芬克警告，世界面臨「退休危機」威脅。（路透）

全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）警告，世界面臨「退休危機」威脅，在醫療突破延長人類壽命的此時，需要調整退休金 與工作模式的思維，並呼籲嬰兒潮世代幫助更年輕世代儲蓄 足供未來所需的資金。

71歲的芬克在廣受關注的年度致投資 人信函中，引述聯合國預測指出，到2050年時，全球六分之一的人口年齡都將在65歲以上，遠高於2019年的11分之一，他呼籲全球應運用資本市場幫助員工為老年儲蓄，政治和企業領袖也要「有條不紊、且高層」地重新思考退休金機制。

身為祖父的他也呼籲，嬰兒潮世代應幫助更年輕世代儲蓄足供未來所需的資金，以避免更年輕世代在未來幾年對資本主義和政治幻滅，「難怪千禧世代、Z世代等更年輕世代在經濟上這麼焦慮」，「他們認為我的世代－嬰兒潮世代－始終聚焦於自己的財務福祉，卻傷害了未來的人，在退休這件事上，他們說對了」，位居政治和企業要津的嬰兒潮世代，有義務幫忙修正退休體系。

芬克也警告，確定提撥制退休金計畫提高、加上政府退休計畫的社會安全財源日益緊繃，讓美國對退休人口暴增的準備度特別低，「我們投入大量精力於幫助人們活得更久，卻未同等支出於幫助人們能負擔這些額外時光」，「如今在美國，政府和企業告知勞工的退休訊息基本上是：『靠你們自己了』。」

他形容美國儲蓄和需求之間的落差，「是一個龐大且迫切到政府與企業領袖（必須）停下手邊工作、走出高塔並共商解決之道的問題」，因應退休危機的計畫規模，應相當於面對金融海嘯與重建美國半導體供應鏈。貝來德的10兆美元客戶資產中，超過一半是退休儲蓄，包括機構退休金基金、企業確定提撥制退休計畫、及個人帳戶。

雖然芬克在信函中提出的議題，多於具體解決方案，但他認為日本已找到鼓勵人們工作更久的方式，澳洲的全國退休儲蓄體系也有效地為更多勞工創造更多退休金儲蓄。

他說，貝萊德未來幾個月將宣布一系列合作與倡議，以討論美國的退休安全與主要安全，包括平均退休年齡、及如何鼓勵年長美國人能如願繼續工作。

芬克在接受CNBC訪問時也說，他看好年輕人，「他們比我們在那個年紀時還要更聰明，對世界有更全球性的認識」。他表示，30、40年前討論退休儲蓄還不普遍，但現在是別無選擇，視若無睹無助解決事情，只會讓事態惡化，他這類領袖有責任「不斷用事實說出真相」，而人們退休後，投資是幫助人們儲蓄良好生活所需的必要知道，關鍵「不是把錢存在銀行帳戶，而是報酬率的複利，以及打造長遠退休」生活。