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女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

女性終其一身都受到女性賀爾蒙影響，特別是許多更年期婦女，身為職業婦女，同時兼顧事業與家庭，其身心健康需更加留意。根據2023年11月發表於《衛生保健(Health Care)》期刊的研究指出，透過正確的理解與干預措施，職場與雇主可以幫助更年期的職業婦女與症狀共處，持續在工作上有所發揮。

台灣新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸說明，女性因身負懷孕之重責，體內的雌激素、黃體素等性荷爾蒙會有周期變化。雌激素對女性生理及情緒有很好的保護作用，在雌激素波動下降時，易產生各種身心不適，如月經前、生產後及更年期。

其中，婦女正值更年期，其症狀嚴重到造成困擾、影響生活，稱為更年期症候群，分為兩大類，第一類是生理症狀，第二類是情緒精神症狀，如緊張、焦慮、心悸、失眠、疲累、記憶減退、注意力不集中、易怒、憂鬱等，生理症狀以雌激素相關賀爾蒙治療療效較佳；情緒精神症狀如失眠、焦慮、憂鬱等，則以精神科治療為主。劉嘉逸表示，輕度更年期症狀，以生活作息調適、衣著環境改變、健康休閒運動、認知心理建設等方式即可改善，只有不到10%的更年期婦女因症狀嚴重需搭配藥物治療。他提醒，當症狀嚴重影響到身心狀態、生活與工作功能時，須尋求專業醫療。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究提到更年期可能成為女性提早退休的重要因素，平均退休年齡比男性提早了7.4年，改變職場文化是重要的關鍵。可先從幾點著手：

第一、開放對這議題的討論，有討論才會對原來環境有改善的空間

第二、提升主管階層的認知，不僅作為先進國家的指標，也會讓員工對這件事的擔心或焦慮降低，更有助於創造正向的工作職場文化。

第三、建構友善的環境，提供風扇、冷飲用水、自然光，甚至免費的生理期用品，如需穿制服的公司，在衣著質料上作些貼心的調整。

第四、制定彈性的工作條件，像每個月某幾天可彈性上下班，讓更年期婦女獲得適當休息，或在家把工作完成，特別當更年期症狀明顯時。

資料來源：健康醫療網

退休 失眠 腫瘤

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