工作價值觀改變 有更多日本年輕人看重彈性甚於全職工作

有更多的日本年輕人特意選擇非全職工作以追求人生興趣，並非是找不到全職工作而屈就。（歐新社）

有愈來愈多的日本 年輕人選擇非全職工作。他們更重視工作的靈活性，以便追求人生興趣或配合生活中的其他需求。這種趨勢可能促使當局檢討以全職工作為主的社會安全福利 計畫。

一名25歲女子放棄了東京一家大型資訊科技公司的全職工作，投身音樂行業成為非正職員工。她表示，這是她想做的事，即使薪水較低，穩定性較差。還有一些人為了照顧年幼子女或年邁父母而做此選擇。

總務省的調查顯示，2023年，在25至34歲的年輕族群裡，因為想「在方便的時段工作」而特意從事非全職工作的有73萬，比10年前增加14萬，在整個群體裡的占比增加10.6個百分點到31.9%。因為找不到全職工作才接受非正規工作的人，占比減少逾半。

東京大學經濟學研究所教授Shintaro Yamaguchi說，「愈來愈多的人開始追求工作之外有充實生活。工作價值觀正發生變化。」

就整體勞工 而言，找不到全職工作才屈就非正規工作的人數正不斷下降，2023年是196萬，比2013年少了145萬。

自13年前日本311大地震以來，日本經濟逐漸復元，失業率在2014年後都沒有超過4%。職位空缺與求職者的比率一直在1以上。

雖然勞動省提供補貼推動勞工轉向全職工作。但非全職勞工人數在2023年仍增加到2,124萬人，比2013年多218萬人，主要是年長者超過傳統退休年齡還在工作。2023年，65歲以上希望維持彈性工作時間的有145萬人，比2013年多了89萬人。

日經評論，日本政府可能不得不因此重新評估現有的社會安全福利計畫，因為非正職員工的薪資收入通常比正職員工低30%，他們繳交的社會保險費少，將導致養老金支付不足。