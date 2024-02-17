不是只有年輕人 日本環球影城要大量增聘60歲以上員工

日本大阪環球影城要增加雇用60歲以上員工。（美聯社）

日本 大阪環球影城 訂下目標，要在2025年以前，雇用大約200位60歲以上員工。除了幫助紓解人力短缺，也希望擴大前來樂園遊覽的年齡層。

大阪府上個月舉辦高齡就業展時，前去參加了解工作機會的一位63歲女性對日經亞洲說：「我很驚訝，日本環球影城居然在招募年長員工。我認為，能與各個不同年齡層的人一起工作，聽起來很不錯。」

日本環球影城去年10月中開始，以試驗性質，先在餐廳和保全這兩個領域新聘60歲以上員工。目前公司逾1萬名員工當中，約有400人年齡在60歲以上，但這些年長員工多是在60歲以前就進入公司工作。日本環球影城人資部主管表示，公司被認為是年輕人工作的地方，所以幾乎沒有年長人士來應徵工作。

影城現在計劃持續藉由就業展覽會、社群媒體徵才廣告，來招募年者工作者，也考慮未來與在地聘雇服務辦公室合作。

大阪環球影城今年春季將開任天堂電腦遊戲咚奇剛（大金剛）新區，預期會吸引更多遊客造訪。同時，2025年的大阪世博會就要來到，大阪地區搶人力的情況會愈來愈嚴峻。

隨著現有員工年齡增長，再加上新聘年員工，日本環球影城估計2025年時，公司員工介於60到70歲的人數將倍增至800人左右。

日本雖是高齡社會，但過去主題樂園 並不雇用太多年長員工。東京迪士尼樂園設定的退休年齡為65歲，公司表示，他們沒有準備聚焦招募年長員工。

主題樂園一向有強烈的針對年輕人或年輕家庭形象，年輕族群也是主要客群。然而日本生育率下降，人口老化，未來樂園遊客的平均年齡應該也會往上走。

研究主題樂園的櫻美林大學教授山口有次認為，20年前主題樂園的主要顧客年紀大了還會回到樂園遊覽，樂園有提供鎮定沈著服務的需求，年長員工正好可以勝任。