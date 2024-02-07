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Costco的門面 任職40載的財務長賈蘭提即將卸任

編譯劉忠勇／即時報導
任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提即將卸任。（取材自Costco官網）
任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提即將卸任。（取材自Costco官網）

任職將近40年的好市多Costco）財務長賈蘭提（Richard Galanti）證實他將在3月15日正式卸任，遺缺將由連鎖超市Kroger財務長米勒奇普（Gary Millerchip）接掌。Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。

Costco周二收盤股價變動不大，盤中一度下跌近1%。Costco將於3月7日發布財報。

賈蘭提1985年即接任好市多財務長，一直是這家會員制量販店的靈魂人物，每次財報法說會通常都由他主持。執行長維克里斯（Ron Vachris）在公司內部一封電子郵件中，形容賈蘭提是Costco面對華爾街的代表。

分析師對這個說法深表同感。Gordon Haskett 研究顧問公司董事總經理 Chuck Grom 說：「對很多人來說，賈蘭提代表著這家公司的門面。我研究Costco已有20年，大概參加了80次的電話會議，基本上是由賈蘭提主持。」他認為，賈蘭提是Costco成長的關鍵人物。

分析師對賈蘭提卸任並不意外，他已67歲，遲早要退休，追隨今年初退休的執行長傑利尼克（Craig Jelinek），

近年來，Costco業績持續保持強勁，在新冠肺炎疫情期間，消費者囤積生活必需品、大量購買食品雜貨和家居用品，Costco獲益良多。如今需求仍保持不墜。

賈蘭提周二宣布即將卸任財務長，將繼續擔任公司顧問，直到2025年1月。

米勒奇普五年前接掌Kroger財務長。分析師指出，由米勒奇普自外部空降，和Costco向來由內部晉升的傳統不同，不過，米勒奇普預料不會對Costco帶來全盤改變。

William Blair分析師Phililip Blee指出，米勒奇普剛滿48歲，董事會可能有意物色一位較年輕的外部人選，可以在這個職位待久一點。Blee從Costco內部得到的說法是，「原合適的內部人選不願意在這職位上待太久」。

不過，華爾街仍留意可能出現的改變。其中一個是Costco是否會繼續逐月發布營收報告。Costco若非唯一一家，也是極少數繼續公布單月數字的大型零售商。零售商多已放棄這種做法，因為不僅得多費工夫，也容易影響股價。

米勒奇普也將面對眾所關注Costco會員費用是否調漲的問題，會員費是Costco獲利的主要來源。Costco大約每五年調漲一次會員費，上次調整是在2017年6月。

富國分析師 Edward Kelly 肯定米勒奇普的人事布局，固然賈蘭捷卸任是一大損失，但「我們認為米勒奇普是一位接替的強棒，Costco業績表現不至因此出現中斷 」。

分析師視米勒奇普是接任Costco財務長的強棒人選。（取材自Millerchip...
分析師視米勒奇普是接任Costco財務長的強棒人選。（取材自Millerchip個人LinkedIn）
Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。（路透）
Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。（路透）

Costco 華爾街 好市多

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