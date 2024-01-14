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IMF估AI影響全球約40%工作職位 喬治艾娃憂不平等惡化

編譯葉亭均／綜合外電
國際貨幣基金組織（IMF）的分析，AI將影響全球近40%的工作職位。(路透)
國際貨幣基金組織（IMF）的分析，AI將影響全球近40%的工作職位。(路透)

根據國際貨幣基金組織（IMF）的分析，AI將影響全球近40%的工作職位，而先進國家所受到的影響比新興市場低收入國家更大。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）針對這份研究在部落格貼文表示：「在多數情節下，AI可能會使整體不平等惡化，是個決策者必須主動解決的麻煩趨勢，以免這項技術進一步點燃社會緊張情勢。」

AI引發的收入不平等影響，主要取決於這項技術提升高所得者收入的程度。喬治艾娃說，高收入勞工和企業提高了生產力，將提升資本報酬，擴大貧富差距，因此各國必須提供「全面的社會安全網」並且為容易受到影響的勞工提供再培訓計畫。

IMF的分析指出，雖然AI有可能完全取代一些工作，但更有可能的情況是它會協助補充人類的工作。先進經濟體可能有約60%的就業受到影響，這一比率高於新興市場和低收入國家。

喬治艾娃發表對AI看法之際，正值世界經濟論壇（WEF）在達沃斯舉行，全球企業與政治領袖會晤，而AI是他們討論的首要議題之一。

許多企業持續把資金投入AI技術，不時引發員工們擔心這項技術未來將取代他們的職位。例子之一是美國網路新聞媒體公司Buzzfeed，該公司宣布計劃利用AI來協助內容創作，並關閉主要的新聞部門，裁員超過100名員工。

AI 低收入 新興市場

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