華盛頓郵報員工不滿薪酬 將展開24小時罷工

華盛頓郵報6日將有數百名員工罷工24小時。(路透)

工會今天表示，美國最著名報社之一「華盛頓郵報 」（The Washington Post）拒絕「善意」談判合約，因此報社明天將有數百名員工罷工 24小時。

法新社報導，罷工是在工會與社方就薪酬、遠距工作等條件洽談新合約，歷經18個月談判宣告失敗後舉行。這間貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的日報先前警告，還可能裁撤更多員工。

華郵 工會「華盛頓郵報報紙同業公會」（Washington Post Newspaper Guild）在告知讀者將進行罷工的信件中表示，「採取這一歷史性行動的決定並非輕率做出」，管理層拒絕真誠協商，還多次非法終止針對薪酬、員工心理健康支援和優退等關鍵問題的談判。

「如果不給員工公平待遇，『華盛頓郵報』就無法保持競爭力，無法留住最優秀的人才，也無法產出你所依賴的精英新聞報導。」

「華盛頓郵報報紙同業公會」代表新聞編輯部和業務部門約1000名員工。華郵曾報導推出自願離職計畫，目標是減少240名員工，當時報社共有約2500名員工。

「紐約時報」12月1日報導，已有700多名華盛頓郵報報紙同業公會的會員簽署罷工同意書。

近年來，隨著讀者轉向社群媒體平台且廣告收入大幅下滑，美國傳統媒體陷入困境。

華郵這場勞工行動，是繼今年稍早美國最大報紙發行商甘尼特報團（Gannett）罷工以及1年前紐時員工24小時罷工後進行。

美聯社的員工上月因沒有合約進行「短暫休息」，他們的工會拒絕管理階層提出的2%加薪建議。