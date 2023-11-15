華爾街年終獎金「縮水高達25%」明年展望也不好

華爾街金融服務業工作人員今年的年終獎金可能縮水最多達25%。(路透「

華爾街 今年的年終獎金預計會縮水多達25%，主要是利率 升高、銀行倒閉、交易撮合業務下滑，以及掛牌上市的公司減少，使得這個行業獲利表現欠佳，而明年看起來也好不到哪兒去。

根據紐約薪酬諮詢公司Johnson Associates周五發布的分析報告，包括銷售、交易、私募股權和投資 銀行在內的大部分華爾街從業人員，2023年年終獎金都將持平或低於去年。併購顧問的獎金可能減少25%，做資產管理工作的人可能少領10%，而地區性銀行零售和商業部門人員的獎金降幅可能在10%到20%間。

Johnson Associates董事總經理Alan Johnson表示，「今年又是令人失望的一年，大多數人的薪資單會溫和下降」。通膨將使降幅看起來更大。

儘管獎金如此，但與其他領域相比，金融服務業的相對薪酬仍然很高。並不是所有人的獎金都變少，參與股票承銷和財富管理的一些專業人士可能看到獎金溫和成長。規模愈大的銀行，情況愈好。全球主要銀行的零售和商業部門工作人員的獎水將從持平到成長10%不等，不像地區性銀行那麼糟。

Johnson指出，地區性銀行處境艱難，尤其是持有大量房地產債務和長期債券的銀行。

他說，展望未來，2024年也好不到哪裡去。成本壓力、利率和地緣政治緊張局勢等等不利因素，將繼續對費用構成壓力。他說，在這種情況下表現較好的其他業務，如私募股權和私人信貸，將很難「回到原先的成長軌道」 。