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AMD中國大幅裁員15%？官方回應這麼說

記者謝守真／綜合報導
近日，美國晶片大廠超微（AMD）遭傳出在中國進行大規模裁員15%的消息。對此，AMD中國官方26日否認稱，「網路傳聞失實」，該公司並沒有進行大規模裁員，僅是進行小幅度組織架構優化和重組。（路透）
近日，美國晶片大廠超微（AMD）遭傳出在中國進行大規模裁員15%的消息。對此，AMD中國官方26日否認稱，「網路傳聞失實」，該公司並沒有進行大規模裁員，僅是進行小幅度組織架構優化和重組。（路透）

近日，美國晶片大廠超微（AMD）遭傳出在中國進行大規模裁員15%的消息，引發網友關注。對此，AMD官方26日回應稱，「網路傳聞失實」，該公司並沒有進行大規模裁員。相反地，AMD是進行的「小幅度」的組織架構優化和重組，來適應近期市場的變化。

界面新聞指出，AMD強調，這是基於該公司的戰略調整，一直在對其組織架構進行最佳化和重組，這是為了更好地順應市場的變化及需求。同時，AMD還表示，該公司中國區也正在為重點領域的業務持續進行招聘，藉此維持和推動該公司的業務發展。

此前，有中國網友在當地一職場社群平台上指出，AMD將開始在中國進行裁員，而裁員比例可能為10至15%，或將涉及大約300至450名左右的員工，其中Radeon系列顯示卡技術部門（RTG部門，全稱為Radeon Technologies Group）是重災區。

另，中國科技媒體芯智訊25日引述相關人士報導，當天AMD上海內部的會議室都早已被該公司人資預訂完（裁員前兆）。 至於補償方案據說是「N+4」，不過，亦有傳聞指出也有「N+7」的可能。

相關人士透露，25日「確實有員工被約談（裁員），但是裁員的規模並不像之前網上傳聞的那麼多」，且補償方案並未如傳聞的高，僅為「N+1+2」。

此外，報導還提到，目前僅AMD中國的NCG部門似乎被約談的員工比較多，若補償方案當日當場簽約為「N+1+2」，社保交到年底；當日當場不簽約，補償則為「N+1+1」，且社保交到11月底。

從公開資料可見，AMD上海研發中心成立於2006年，為該公司在美國以外最大研發中心，員工總數達3000名左右，主要負責CPU、GPU和APU等產品的設計、開發和測試等，曾為AMD貢獻不少創新的技術和產品，如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯卡等。

據悉，AMD今年第二季營收為54億美元（季比持平），淨利2700萬美元，季增119％。然而，受近來美國的半導體管制措施影響，AMD部分高效運算產品對中國的出口亦將受到限制。

裁員 重組 晶片

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