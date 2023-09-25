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解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

曾擁有美國「薪」情最佳工作 汽車工人現在怎麼了？

編譯季晶晶／綜合外電
根據華盛頓郵報，美國汽車工人現今的待遇比起2003年峰值低了30%。（美聯社）
根據華盛頓郵報，美國汽車工人現今的待遇比起2003年峰值低了30%。（美聯社）

美國汽車工人曾經擁有優渥的薪資福利，但如今的薪資水準大不如前，華盛頓郵報分析指出，主要原因有三，包括科技業取代製造業的重要性，製造業工作轉移到南方未加入工會的工廠，以及在底特律三大車廠為生存而戰時，美國聯合汽車工會（UAW）曾就薪酬做出大幅讓步。

根據勞工統計局（BLS）資料，美國汽車製造業一名普通工人在1990年代初期的平均時薪，以今日美元計算，達約43美元，比其他165個民營企業非管理職務的同行都要高，但去年時薪經通膨調整後，大約是32.7美元，足足比2003年峰值低了30%。

原因不只一個，根據華郵，最明顯的是美國經濟發展使其他行業後來居上，超越了製造業。1997年左右，隨網路泡沬膨脹，軟體產業的工作超過汽車業，成為非管理職位薪資最優者，其次是電腦系統設計和其他技術工作，此時汽車工人還在前五名，但等到2000年代，經通膨調整後，他們的收入下降，行業排名跌到第40名左右，落後商業和道路建設、採礦和辦公管理等。

曾擔任BLS委員、現為康乃爾大學工業與勞工關係學院資深經濟顧問的Erica Groshen更進一步解釋，汽車工人待遇下滑因素還包括最近幾十年，新設的車廠都選址在難以成立工會的州。華郵分析，1980年代，汽車工人大約有五分之四住中西部，時到今日，南部州的汽車工人數量幾與中西部一樣多，而西部的州也有進展，加州因有非工會的特斯拉廠，成為汽車工人第二多的州。

除上述地理變化外，另一個重要因素是UAW在2007年合約上向當時經營搖搖欲墜的底特律三巨頭做出讓步，兩年後，通用和克萊斯勒請求政府紓困，工會又再委曲求全，放棄薪資須定期進行生活成本調整，以及承諾2015年之前不罷工。車廠並向年長工人提出優退方案，以招募更年輕且便宜的工人。

雖然汽車工人不是美國過去30年間唯一工資下滑的工作，但華郵依據BLS資料追蹤166個行業發現，在計入通膨因素後，汽車工人受創最深。

華郵 勞工 紓困

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