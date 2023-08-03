電動車與電池人才薪水一飛沖天 福斯開出月薪9000元

全球電動車與電池製造商正爆發一場激烈的人才爭奪戰。(路透)

全球電動車 與電池製造商正爆發一場激烈的人才爭奪戰，業者不斷加碼員工福利，包括高薪、新車折扣、學費補助等，希望能搶到足夠的人才，以滿足電動車市快速成長的需求。

南韓 經濟日報報導，產業人士2日透露，全球第三大汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）計劃邀請在北美和歐洲主要大學的100名博士生，到南韓參加一場全球聘僱活動，預料將提供來回機票、住在五星級飯店三個晚上，讓這些學生出席7日起的四天展覽，現代汽車和旗下的起亞將展現電動車和智慧工廠等核心業務，以吸引這些學生就職。

全球電動車和電池製造商都正展開歷來激烈的美國人才搶奪戰，因為業者都趕忙美國這個全球第三大乾淨汽車市場蓋廠，以獲益於華府的補貼政策。

現代汽車正斥資55億美元在喬治亞州興建電動與電池生產設施，預定明年下半年開始量產，現在正為該廠招攬員工，據傳已與當地政府共同準備誘人的薪酬與福利方案。

此外，現代汽車為了招攬阿拉巴馬州現有的蒙哥馬利廠員工，開出時薪約30美元起、Genesis等新車折扣，還提供健康保險。這個時薪據悉比其他車廠的約20美元高出50%左右。

在北美設廠的南韓電池製造商也在加速爭搶人才。LG新能源公司已在北美各地頻繁舉行招募活動，執行長Shin Youngjoon等高層主管也常和擁有美加碩博士學位、具備能力的學生共進晚餐，以吸引他們加入。SK On的美國部門更為了方便求職者，舉行「得來速」攬才活動。

不過，南韓產業人士認為，電動車和電池製造商預料仍將苦於搶奪北美人才，其中一名人士說：「因為延攬才華洋溢員工的難度愈來愈高，我們正在考慮各種誘因。」

美國的電動車與電池人才薪水已一飛沖天，Volta基金會的報告顯示，2021年初級電池工程師的年薪中位數為10萬美元，主管為近20萬美元。

福斯集團（Volkswagen）的電池子公司PowerCo每個月平均舉行約200場面試，開出的月薪為每周工時35小時、超過9,000美元，希望到2030年時能聘僱多達2萬名員工。

除了高薪，德國 豪華車製造商寶馬（BMW）還提供約聘員工學費補助。密西根州政府為在當地設立新生產設施的企業，推出電動車獎學金方案，若主修相關領域的優異學生決定加入參加專案的企業，將能獲得獎學金。

一些企業也把觸角延伸到更年輕的學生，以利未來周木。德國汽車技術開發業者ZF集團提供自家機器人給小學，希望激發孩童對未來汽車科技與該公司的好奇心。ZF集團也在夏季時邀請高中教師到其工廠，介紹該公司，希望吸引優秀學生。