金融時報：IMF第一副總裁警告 生成式AI將嚴重危害就業

高萍娜在金融時報這次訪談提出她對AI最詳盡看法。（路透）

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，生成式人工智慧（AI ）可能對勞動市場造成「重大干擾」，她呼籲決策者儘快制定規則來管理這個新科技。

高萍娜接受金融時報訪問指出，AI重大突破，特別是基於大型語言模型例如ChatGPT的種種突破，可以提高生產力和經濟產值，但她也警告風險「非常大」。

她說：「我們面臨極大的不確定性，這並不表示我們有優渥的時間來等待並思考未來政策」、「我們需要政府、需要機構，也需要決策者全方位加快腳步，無論是在監管方面，還是為勞動市場可能面臨的重大干擾有準備。」

高萍娜在這次訪談提出她對AI最詳盡看法，她警告，如果勞工 因此大規模失望，新科技有可能導致社會動盪。

她分析，過去幾十年來，製造業自動化就是一個警示前例。經濟學家誤以為被資遣的大批汽車 生產線工人會在其他行業找到更好的機會。她說：「我們學到的教訓是，這是一個非常糟糕的假設，有必要確保跟不上的人真正能夠分配到有生產力的工作。」

她說，當年就是沒有這麼做，導致金融危機後出現「對全球化的反撲」。為了避免歷史重演，政府需要加強為受影響的勞工提供「社會安全保障」，同時推動不獎勵公司用機器取代員工的租稅政策。

高萍娜提醒決策者要小心，以防有些公司在這項新科技領域占據不可動搖的地位。「你不會希望擁有龐大資料和運算能力的超大公司享有不公平的優勢」。