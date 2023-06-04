工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

台積電在全球擁有6萬5000名員工。（路透資料照片）

在美國人力資源網站Glassdoor上，全球最大半導體晶片 商台積電 現任和前任美國員工交換了工作辛苦的留言。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，其中一名工程師留言：「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯，我沒辦法強調…這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

另一名工程師今年1月寫道：「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

Glassdoor上關於台積電美國廠的91條留言，獲得27%支持率，意味不到1/3的留言者會鼓勵別人在那裡工作。

類似抱怨在Glassdoor司空見慣，但台積電員工的留言點出更大問題：這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，讓台積電在亞利桑納州 招聘足夠員工的努力更形複雜。

台積電計畫斥資400億美元興建兩間工廠，美國總統拜登認為台積電的投資「可能改變遊戲規則」。在美國與中國進行高風險、高科技晶片軍備競賽的情況下，這將把重要的晶片供應鏈轉移回美國。

為「晶片美國製造法」（CHIPS）遊說的美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）估計，到2030年，這項倡議將增加4萬2000個新工作。

台積電表示，亞利桑納州兩個晶圓廠將僱用4500名新員工，但台積電嚴苛的企業文化，卻與美國半導體業格格不入。

在全球擁有6萬5000名員工的台積電表示，目前已為亞利桑納州工廠招聘近2000名員工，其中包括600名工程師。

但和招聘人員訪談後發現，台積電嚴格的企業文化、嚴格的標準和長達數月的海外培訓要求，在在讓現任和未來的美國員工卻步。

在台灣，台積電為招聘員工設立高標準，根據2020年公司報告，其6成台灣員工和超過8成的管理人員擁有碩士以上學歷。