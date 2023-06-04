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工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

中央社／紐約4日綜合外電報導
台積電在全球擁有6萬5000名員工。（路透資料照片）
台積電在全球擁有6萬5000名員工。（路透資料照片）

在美國人力資源網站Glassdoor上，全球最大半導體晶片台積電現任和前任美國員工交換了工作辛苦的留言。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，其中一名工程師留言：「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯，我沒辦法強調…這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

另一名工程師今年1月寫道：「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

Glassdoor上關於台積電美國廠的91條留言，獲得27%支持率，意味不到1/3的留言者會鼓勵別人在那裡工作。

類似抱怨在Glassdoor司空見慣，但台積電員工的留言點出更大問題：這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，讓台積電在亞利桑納州招聘足夠員工的努力更形複雜。

台積電計畫斥資400億美元興建兩間工廠，美國總統拜登認為台積電的投資「可能改變遊戲規則」。在美國與中國進行高風險、高科技晶片軍備競賽的情況下，這將把重要的晶片供應鏈轉移回美國。

為「晶片美國製造法」（CHIPS）遊說的美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）估計，到2030年，這項倡議將增加4萬2000個新工作。

台積電表示，亞利桑納州兩個晶圓廠將僱用4500名新員工，但台積電嚴苛的企業文化，卻與美國半導體業格格不入。

在全球擁有6萬5000名員工的台積電表示，目前已為亞利桑納州工廠招聘近2000名員工，其中包括600名工程師。

但和招聘人員訪談後發現，台積電嚴格的企業文化、嚴格的標準和長達數月的海外培訓要求，在在讓現任和未來的美國員工卻步。

在台灣，台積電為招聘員工設立高標準，根據2020年公司報告，其6成台灣員工和超過8成的管理人員擁有碩士以上學歷。

台積電 晶片 亞利桑納州

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