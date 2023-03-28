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搶飯碗？高盛：AI衝擊各大經濟體3億工作 曝易裁員類型

編譯季晶晶／綜合外電
生成式人工智慧（AI）預計將影響全球大型經濟體3億份工作。（Getty Images）
生成式人工智慧（AI）預計將影響全球大型經濟體3億份工作。（Getty Images）

英國金融時報報導，根據高盛集團周一發布的研究，像ChatGPT這一類的生成式人工智慧（AI），能創造與人類產出難以區分的內容，可能導致美國和歐元區有四分之一的工作受影響，而全球大型經濟體3億份工作面臨自動化的風險。

高盛這份研究的作者Joseph Briggs和DeveshKodnani表示，AI能引爆生產力榮景，最終在10年內推動GPD提高7%，但AI技術還將給勞動市場帶來重大干擾，造成各大經濟體高達3億份全職工作自動化。最可能被裁員的人包括律師和行政人員。

高盛的兩位作者依據數千個職業通常會執行的任務進行分析，計算出美國和歐元區有大約三分之二的工作恐將進行某種程度的AI自動化。大部分人的工作少於一半會被自動化，很可能保有工作，騰出部分時間進行更有生產力的活動。

美國63%的勞動力應該是這樣。另外30%的人從事體力或室外工作，不受AI影響，儘管可能受其他形式的自動化影響。但有大約7%的美國勞工，他們的工作至少一半以上可改由生成式AI完成，很容易被取代。歐元區的情況也類似。

全球而言，由於體力工作在開發中世界的就業占比較大，估計五分之一的工作可以由AI完成，也就是在各大經濟體，大約會有3億份全職工作受影響。高盛的估計已比一些學術研究保守，他們的估計包括了更廣泛相關技術的影響。

金融時報指出，高盛的研究報告將引發大家對AI潛力的辯論，該技術既將重振富裕國家的生產力成長，也將創造出新一類被剝奪的白領工人，他們可能面臨與1980年代藍領工人相似的命運。

AI 高盛 就業

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