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老闆不愛 美大城市遠距工作仍增加 未來變化要看這件事

編譯季晶晶／綜合報導
美國一些大城市的遠距工作職缺增加，創歷史新高。（路透）
美國一些大城市的遠距工作職缺增加，創歷史新高。（路透）

儘管企業高層主管努力想叫員工回辦公室上班，但在美國一些大城市，遠距工作的職缺增加。至於老闆有沒有能力逆轉此一趨勢，就看未來的經濟走向，勞動市場會是事求人還是人求事。

根據包括史丹福大學研究員Nicholas Bloom在內一組經濟學家團隊自疫情初期就開始搜集的遠距工作相關數據，在紐約、芝加哥和亞特蘭大等美國大城市，標明可遠距工作的職缺數量，比過去三年的任何時刻都要多，不僅創歷史新高，而且呈上升趨勢。

摩根大通執行長戴蒙曾表示，居家工作對年輕員工和經理「行不通」，但上述求才廣告呈現出相反趨勢。

新研究表明，隨著遠距工作方興未艾，市中心辦公大樓部分空置的現象可能會持續。根據保全公司Kastle Systems，美國主要城市的辦公室入住率僅為疫前一半左右。

一些投資人擔心，需要展期償還債務的商用不動產業主可能因此遭遇麻煩，因為目前利率飆升，而員工在家不進辦公室，導致商用不動產的價格大跌。

檢視各大城市職缺，密西根州蘭辛貼出的遠距工作職位比最高，達到39%。那裡的最大雇主是州政府和密西根州立大學，他們的勞動力往往有工會組織，而重返辦公室要先獲工會點頭同意。

美國南方通常是對遠距工作最不友善的地區，最糟的是佛羅里達州布雷登頓，刊登的職缺僅不到3%允許工作地點可彈性安排。招聘廣告裡遠距工作比率最低的十個大都會區，有九個在南方。

雖然疫情帶來遠距工作的機會，但各行各業並非平等分享，運輸、食品料理和服務，以及醫療支援等工作，很少能遠距完成，而金融等其他領域的遠距工作則持續增加。

許多公司仍尋求限制遠距工作，規定員工進辦公室工作的頻率。如果勞動市場在來年降溫，很可能老闆說了算，員工的影響力會降低。例如裁員消息頻傳的矽谷，允許遠距工作的徵才廣告比率上月已降到15%，低於12月峰值20%。

疫情 密西根州 大都會

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