別人裁員特斯拉卻在大搶AI人才 準備在矽谷設新辦公室

特斯拉2021年把公司總部遷到德州，但仍在帕羅奧圖招聘頂尖人才，準備在當地設立一個大型辦公室，加速開發自駕車和AI技術。（路透）

日經新聞報導，特斯拉 即將在矽谷設立一個大型辦公室，招聘人工智慧（AI ）等科技人才，以加速開發自駕車 和AI技術。

報導指出，日經記者1月底在看得到史丹佛大學知名地標胡佛塔的一條大道上的辦公大樓入口，發現一個牌子，上面寫著特斯拉的名字和園區地址。現在日經已證實，在記者看到這個不起眼的路牌時，特斯拉正在當地舉行一場大規模的IT人才招聘活動。

消息人士透露，特斯拉團隊正準備在這裡開發「Optimus」人形機器人，以及有助在虛擬空間訓練自駕AI的超級電腦「Dojo」。特斯拉執行長馬斯克曾說，自駕車和人型機器人使用AI的新產品和服務，是能讓特斯拉市值成指數增加的事物。

帕羅奧圖位於有「矽谷」之稱的加州灣區中部，也是特斯拉之前總部的所在地，但該公司之前總部是在離帕羅奧圖市區較遠的山區，如今特斯拉準備啟用的新辦公室，則坐落在一條大道旁，通勤更便利，有助提高特斯拉對人才的吸引力。

日經記者透過中介人士聯繫了擁有這座辦公大樓的不動產公司。一位發言人說，已收到特斯拉的意向書，但截至1月底都還沒達成協議。特斯拉似乎打算租用29,700平方公尺的辦公空間。報導說，這棟大樓在2019年前還是慧與科技（HPE）的總部，據悉特斯拉2021年秋季曾向HPE租用園區的一部分辦公空間。

截至1月底，特斯拉官網開出在帕羅奧圖的逾700個職缺，其中423個職位（約55%）是科技和IT工作，另有74個與自駕和機器人相關的工作。