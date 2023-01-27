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裁員風颳向科技業之外 陶氏化學、孩之寶各裁上千人

編譯劉忠勇／即時報導
玩具和娛樂商孩之寶宣布裁員約1000人，成為最近一個精簡人事的美國業末期股息。(路透)
玩具和娛樂商孩之寶宣布裁員約1000人，成為最近一個精簡人事的美國業末期股息。(路透)

繼高成長的高科技業之後，美國其他行業也刮起裁員風，陶氏化學（Dow Chemical）和孩之寶（Hasbro）因應經濟前景轉差，也先後宣布裁員千人。

美國勞動市場仍呈緊俏之際，各行各業擴大裁員的新聞卻紛紛搏上媒體版面，與降至歷史谷底的請領失業救濟金形成強烈對比。與此同時，卻也不乏像Chipotle Mexican Grill和空中巴士增募人事的消息。

陶氏26日表示，全球將裁員約2000人，並設法在今年削減10億美元的成本。玩具和娛樂商孩之寶也在26日盤後宣布裁員約1000人，相當於全球15%的人事。

單單本周，即有四家公司精簡逾萬職位，對他們的總人事雖只占一小部分，卻代表業者對景氣信心有所轉變。

但與微軟和Alphabet大規模裁員的科技巨人不同的是，像陶氏、IBM、思愛普（SAP）在疫情期間並未大舉擴增人事。這些業者表示，他們精簡人事無非是因應經濟成長走緩，或是配合自己產品需求減弱而有自我調整。

陶氏執行長菲特林（Jim Fitterling）說，「我們採取這些措施是為進一步優化我們的成本結構」，並強調公司處於「總濟不確定性和尤其在歐洲所面臨的能源市場挑戰」。

孩之寶執行長 Chris Cocks 則說：「我們正專注於落實以實質降低成本並增加成長率和獲利力為目標的轉型調整。」

美國勞動市場目前仍然強勁，但最近幾個月有逐漸鬆動現象。去年12月新增就業為22.3萬人，是兩年來最小增幅。美國勞工部將在下周公布1月就業數據。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家估計，1月新增就業料為15萬人，低於2019年疫情前的月均數。凱投宏觀經濟研究員 Andrew Hunter周四發布報告說：「現正浮現愈來愈多疲態。」

但並非各行各業都在精簡人事。美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）本周宣布2月起最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，並在緊俏的勞動市場吸引人才。

奇異（General Electic）旗下風電事業正資遣2000員工，但其他領域仍在找人。執行長卡普（Larry Culp）說：「若有認識焊工或機械工的，就快請他們過來。」

礦業公司Freeport-McMoRan高層周三表示，他們預料生產持續受到勞工短缺影響，在美國大約1萬到1.2萬人事中，尚1300個職缺。

裁員 就業 勞工部

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