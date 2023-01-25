必讀轉職教戰手冊 掌握「這五招」更容易成功加薪

人力銀行公關總監陳尹柔分析，企業調薪會以個人績效、部門績效、企業營運、招募狀況等因素綜合評估。示意圖。（取材自ingimage）

新年新氣象，許多上班族都期待老闆加薪，工作上有好「薪」情。但調薪機會未必人人有，想要讓主管看到你的表現，進而願意幫你背書，究竟該如何提高成功率？台灣1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，企業調薪會以個人績效、部門績效、企業營運、招募狀況等因素綜合評估，上班族不妨搭配以下幾點讓加薪的成功機會更高。

一、看準加薪黃金時機

一般而言最適合談加薪的時機，通常是順利完成重要專案之後，或打年度考績時，另外也要注意當下公司營運狀況，假設獲利亮眼、前景看好，那談加薪就越可能成功。

二、和主管約定時間

談加薪絕對不能衝動行事，要提先和主管約定時間，也要盡量避開主管特別忙的日子或神經緊繃的周一。建議約談選在周五，通常要迎接放假，上班族心情都不錯，用輕鬆自在的談天方式帶入加薪需求，可提高成功機率。

三、量化個人工作績效

談加薪最重要的是個人績效，平常要養成記錄工作成果的習慣，最好能以量化的報表呈現，以「數字」說服主管為何爭取加薪，系統化的整理也能讓主管對於個人績效一目了然，以便評估加薪合理性。

四、提出合理的加薪範圍

合理的調薪數字是加薪成功與否的關鍵因素，要求加薪自然要爭取最大利益，但也不能漫天開價、超出市場行情。建議依照業界平均水準，先擬定出加薪區間範圍，包含最理想及最低接受幅度，給主管多點彈性空間。

五、不論結果如何都保持風度

即使要求加薪失敗，也千萬別擺臭臉甚至口出惡言，畢竟談判加薪是一時的、工作是長期的。建議主動了解為何主管不願意加薪，並思考未來相應的對策。不論談判結果如何，展現風度及冷靜的專業態度，未來仍有機會成功加薪。

陳尹柔認為，面對加薪問題時不妨換位思考，身為主管願不願意幫自己加薪？其實追本溯源，關鍵還是在個人表現。若表現明顯突出或年資已達到標準，但還是覺得遙遙無期，換個職場環境也不失為另一個加薪的好選項。