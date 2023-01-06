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員工可自由跳槽去對手公司？FTC提議禁止「競業禁止條款」

編譯季晶晶／綜合5日電
聯邦貿易委員會提議，禁止以競業禁止條款限制員工跳槽。（路透）
聯邦貿易委員會提議，禁止以競業禁止條款限制員工跳槽。（路透）

聯邦貿易委員會（FTC）周四提議，不准企業以競業禁止條款（noncompete clause）限制員工跳槽到對手公司，或創辦企業從事競爭性業務。但這可能引發堅稱競業禁止有正當理由的公司興訟。

FTC說，競業禁止條款影響到五分之一的美國勞工，限制他們不得另謀高就，從而壓低工資、抑制新業務形成、有損企業聘雇業務成長所需人才的能力。根據FTC，該條款通常與高薪經理人相關，但也適用於工資較低的勞工，後者根本無從接觸商業機密和戰略計畫等。

FTC主席Lina Khan周三在新聞發會上表示：「競業禁止條款鎖住了員工，意味他們無法找到最好的工作。這不利於競爭，不利於商業活力，不利於創新。」

聯邦貿易委員會主席Lina Khan認為競業禁止條款不利於競爭和創新。（路透）
聯邦貿易委員會主席Lina Khan認為競業禁止條款不利於競爭和創新。（路透）

根據華爾街日報日報，FTC的四名成員上月投票，以3比1通過提案，在被正式採納為法規之前，須經60天的公眾評議期。共和黨籍委員Christine Wilson投反對票，她認為FTC收集的證據不足以支持完全禁止競業禁止條款。

產業團體也說競業禁止有好處，例如保障機密客戶資訊或智財權。美國商會資深副總裁Sean Heather周四批評，FTC的提議欠缺國會授權，正考慮成為正式規定後提告。目前不知道哪一方可能勝訴。

FTC認為，依據哥倫比亞特區聯邦上訴法院1975年一樁判例，該委員會有權制定競爭相關規定。但喬治華盛頓大學法學院教授Richard Pierce說，當年的那項裁決理由薄弱，很可能不會獲得今日的最高法院支持。他懷疑FTC有權用通知和評論的方式來定義不公平競爭方法。

FTC估計，競業禁止條款取消後，員工年薪可能增加多達2960億美元，有部分可能由公司收益流向勞工，以及由消費者流向勞工，因公司可能為了加薪留才而調漲產品售價。

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