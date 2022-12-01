FT：亞馬遜裁員 硬體團隊首當其衝 投資人希望砍更多人

亞馬遜裁員傳硬體團隊首當其衝。（美聯社）

在亞馬遜 執行長傑西（Andy Jassy）表示，上任以來「最艱難」的決定是撤除10000個職位之後，裁員 砍人的大刀首先揮向該公司低利潤卻成本高昂的硬體團隊。

金融時報報導，有幾位員工透露，在亞馬遜結束「例行」的年度業務檢討後，最早一批獲知被列入本月裁員名單的，包括負責Alexa語音助理、Kindle電子閱讀器和Halo健康追蹤裝置等硬體的團隊。

Kindle團隊的一名成員說：「他們決定從哪裡下手並不讓人意外。我們不清楚的是，裁員是否就此結束。」

包括亞馬遜在內，科技業都在推動精簡人力。但華爾街對亞馬遜管理階層幾乎沒做努力控制疫情期間增加一倍的人力，特別不滿。

為滿足投資 人對於提高獲利能力的期待，亞馬遜這些裁員的重點在於成本高昂的企業和技術職位，而非倉儲和物流中心的人力。

知情人士表示，計畫裁撤的10000個職務分屬哪些部門還不明朗，人數可能略有波動。傑西發給員工的備忘錄說，即使是線上商店這種很受重視的單位，未來幾個月也可能裁人。整家公司已開始凍結招聘。

投資人嫌硬體部門的裁員還不夠看，希望亞馬遜進行更廣泛的瘦身。AllianceBernstein投資長Jim Tierney說，他關注上季損失了25億美元但市占率相對於美國市場低很多的亞馬遜國際業務。