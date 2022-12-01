裁員潮擴大到快時尚 H&M宣布將在全球裁員1500人

瑞典快時尚業者H&M表示，該公司將在全球裁員約1500人。（路透）

瑞典 快時尚業者H&M 表示，該公司將在全球裁員 約1500人，做為撙節成本與整頓計畫的一環。全球零售商如今都面臨高通膨和消費者需求減弱的壓力。

H&M周三（11月30日）宣布，將在全球裁掉約1500個員額，做為廣泛提高效率計畫的一環，而該計畫目標降低行政和經常性成本，H&M執行長海默森（Helena Helmersson）表示，公司為此一直在對組織進行評估。

截至去年底，H&M在全球共有15.5萬名員工，因此這次裁員人數將占該公司員工總數將近1%。H&M發言人表示，首當其衝的將是辦公室員工，大多為技術相關的職位，而身在前線的門市員工將不受影響。

H&M發言人也說，削減成本的計畫有其必要性，因為如今應對的是高通膨、消費者信心可能受衝擊、全球經濟基本處於不確定的情況。

這家總部位於斯德哥爾摩的公司表示，整體而言，此舉將在2022年度第4季產生8億瑞典克朗（7600萬美元）的整頓相關費用，但預計在2023年下半年開始帶來每年節省20億瑞典克朗的效益。

近來有不少零售商也宣布裁員。例如，亞馬遜在兩周前宣布，1萬名員工可能受到裁減人力的影響。9月，Gap宣布裁減500名辦公室員工。這兩家公司出此策都是為了控制成本。

如同其他零售商，H&M正努力應對許多主要市場的消費者需求都不確定的時期，而且較高的原物料和運費成本，正讓該公司的獲利受到擠壓。

相比於Zara等同業，H&M從新冠疫情復甦的速度較慢，去年度營收仍遠低於疫情爆發前的2019年。儘管今年前兩季重獲一些成長動能，但第3季營收又下滑。