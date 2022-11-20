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大紐約地區留學生職涯徵才 跨世代校友交流

中央社紐約20日專電
紐約華僑文教服務中心與駐紐約辦事處教育組19日合辦「搭僑第一哩路－職涯Career Fair 2022」活動，替留學生職涯發展解惑，以利在海外扎根。（中央社／紐約華僑文教服務中心提供）
紐約華僑文教服務中心與駐紐約辦事處教育組19日合辦「搭僑第一哩路－職涯Career Fair 2022」活動，替留學生職涯發展解惑，以利在海外扎根。（中央社／紐約華僑文教服務中心提供）

台灣僑務委員會19日在駐紐約辦事處舉辦職涯徵才活動，期望搭起留學生與台資企業間的橋梁，藉由各大校友會學長姐分享經驗，提供移民建議與就業機會，協助留學生在海外扎根。

「搭僑第一哩路－職涯Career Fair 2022」活動由紐約華僑文教服務中心與駐紐約辦事處教育組，結合多家台資企業與各大校友會共同籌畫，目的是協助留學生掌握美國職涯發展途徑，並串連跨世代校友組織，建立交流橋梁及聯繫管道。

紐約僑教中心主任陳永豐致詞時說，留學生是台灣移民美國的主力，從1960年代開始，最優秀的台灣留學生赴海外求學後，更移民立足美國，成為日後引導台灣國際化與民主化的重要推手。現今台積電等重要台灣企業陸續在美國設廠，相信會帶會動新一波台灣移民熱潮。

活動策畫人褚月梅表示，與會者不分彼此，都是學長姐和學弟妹，期望大家攜手串接起跨世代海外台灣人的力量。

台積電、台塑、世界日報、CoCo都可茶飲等逾20家企業提供工作與實習機會，現場徵才，吸引約200名留學生報名參加。活動並舉辦多場專題講座，聚焦產業脈動、實習簽證申請方式、履歷寫作技巧，各領域優秀學長姐分組交流傳承經驗。

台積電正在亞利桑納州設廠，業務營運處人員10月造訪紐約，希望爭取留學生加入台積電在美國的工作行列。未來職缺達上千個，所需人才不僅限於理工科系，人事、行銷、管理也有需求。

有紐約珍珠奶茶教父之稱的林慶甫說，美國餐飲業毛利高、市場廣，鼓勵學生認真考慮創業。台灣珍奶風行全球，正好提供行銷台灣與移民創業的機會。

活動協辦單位包括大紐約地區台灣同學會聯合會、大紐約地區台灣校友會、新英格蘭地區台灣同學聯合會、美國就業輔導基金會、台美生技協會、紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及多所台灣大專院校的美東地區校友會。

留學生 移民 台積電

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