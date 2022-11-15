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亞馬遜展開裁員 先從Alexa、雲端遊戲部門下手

編譯林奇賢／綜合外電
電商巨擘亞馬遜（Amazon）16日展開裁員，旗下語音助理Alexa、雲端遊戲Luna部門的人手都受到波及。(路透)
電商巨擘亞馬遜（Amazon）16日展開裁員，旗下語音助理Alexa、雲端遊戲Luna部門的人手都受到波及。(路透)

為加強控制成本，電商巨擘亞馬遜（Amazon）16日展開裁員，旗下語音助理Alexa、雲端遊戲Luna部門的員工都受到波及。

CNBC報導，根據在LinkedIn貼文的受影響亞馬遜員工說法，該公司已向Alexa、Luna等多個部門的員工，發出裁員通知。

紐時先前報導指出，亞馬遜計劃裁員約1萬人，主要針對零售、設備、人資部門，確切人數仍會變動，因為是由個別團隊執行。

知情人士說，亞馬遜近幾周也開始解僱一些廣告、內部營運和Fire TV部門的約聘人員。一名匿名人士說，亞馬遜本月稍早通知她不再續約，而她上月想爭取成為亞馬遜消費者部門的全職員工，但面談卻突然遭取消，她被告知的理由是公司持續進行組織整頓。

亞馬遜執行長傑西，近幾個月都積極削減公司開支，但在此之前都試圖避免大裁員。例如，向因暫停計畫而受衝擊的員工，提供調到公司內部其他部門的機會。

如今亞馬遜大裁員，堪稱一大反轉，因為該公司不到一年前還鬧缺工，沒辦法在緊俏的勞動市場為旗下倉儲找到足夠人手，仍處於新冠疫情掀起的招聘熱潮。亞馬遜在2019年底至去年底的全球員工總數增加近一倍，從79.8萬人增至160萬人。

亞馬遜 裁員 雲端

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