2022全球最佳雇主 三星奪冠 宏碁台積等6台企上榜

富比世公布「2022全球最佳雇主」排行榜，宏碁等六家台廠入榜。（本報資料照片，宏碁提供）

財經雜誌富比世 （Forbes）日前公布「2022全球最佳雇主」排行榜，評選出全球800家得分最高的企業，南韓三星 集團連續第三年拿下榜首，打敗眾家美國科技大廠，繼續獲富比士評為全球最佳雇主；台灣則共有六家企業入榜，以宏碁 的排名最高。

整體排行的前十名以科技公司為主，三星集團連續第三年蟬聯榜首，微軟、IBM分居二、三名，Google母公司字母取代亞馬遜成為第四名、蘋果位居第五，達美航空、好市多、Adobe、西南航空與戴爾公司都擠入前十名。

根據南韓先驅報，三星從2019年的106名躍上第一名後，就一直被評選為全球最佳雇主企業，該公司過去兩年被富比世評為因應新冠疫情得宜，且優先重視員工的安全與健康。

在台灣企業方面，宏碁拿下富比世2022全球最佳雇主排行榜第221名，較去年的445名大幅攀升，台積電、華碩、智邦科技、華南金控、三商投控也都榜上有名。

富比世過去三年來與市場研究業者Statista彙編這份排行榜，對來自57國在跨國企業與機構工作的15萬名全職和兼職員工進行調查，以判斷企業在影響力、形象、人力發展、性別平等、社會責任感等方面的表現。受調者被要求評估把雇主推薦給朋友與家人的意願，同時也被要求對各自行業中其他雇主的正面或負面表現評分，最後再把800家得分最高的企業列入排行名單。