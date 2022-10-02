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聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

編譯林奇賢／綜合外電
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

蘋果公司執行長庫克不會把時間花在看求職者的履歷，但在他掌舵蘋果的11年間，他確立了讓公司壯大的徵才條件。

CNBC報導，庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，他注意到蘋果的成功取決於其文化和員工。例如，蘋果通常會尋找具備這四種能力的員工：協作能力、創造力、好奇心和專業知識。

庫克說：「對我們來說，這是一個非常好的慣用方式。」他指出，這些特質也有助形成具企圖心、卻又相互支持的工作環境文化，「員工不必待在角落自已閉門造車」。

他先後說出這些特質，似乎也是他認為的優先順序。他說，協作之所以如此重要，是因為它還結合了另外三種技能。

庫克說：「我們尋覓的是……一種十分重要的感覺，也就是如果我與你分享想法，那個想法就會成長、茁壯、改善。這個（協作）過程就是蘋果創造產品的方式。」

他說，這種團隊合作的觀念有助啟發創造力和好奇心，而這三者都是激盪新思維、改進舊想法的必要條件。

庫克說：「我們尋找「不同凡想」的人——他們可以研究一個問題，而非陷入該問題過去一直是如何解決的教條中。雖然是老生常談，但天底下沒有愚蠢的問題，當有人開始像小孩一樣提問，才會令人驚豔。」

不過，報導指出，蘋果的徵才策略能否一直確保正向的工作環境，還有待商榷。蘋果今年未能進入Comparably最佳職場文化的全球企業名單，且其辦公室文化僅獲「C」評級。相形下，蘋果去年排名第14。

在Glassdoor年度美國最佳工作場所的排名中，蘋果也下降了20多名，從第34名退步至第56名。而這前述兩個網站的員工評論都提到工作與生活平衡欠佳、不規律的時程安排、競爭激烈的工作壓力。

蘋果在發給紐時的聲明中，回應了員工近來對蘋果「有毒」職場文化的投訴：「我們始終致力於創造和維護一個正向和開放的工作場所，我們認真對待所有問題，每當被指出有問題時，都會進行徹底調查，基於對個人相關隱私的尊重，我們不會討論特定員工的事。」

蘋果的招聘策略已至少實施六年，因為庫克在2016年10月的猶他州Tech Tour也說出類似的話。當時他說，蘋果希望找的員工要優秀、果決、充滿強烈好奇心、重視團隊，還要具備不羈的理想主義，「我們尋找很聰明的人，（但）聰明的人很多，所以還需具備很強的協作能力，因為沒有人能獨自完成所有事情，即便是披著披風的超人也是如此」。

蘋果 庫克 猶他州

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