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Meta首見縮減人力 查克柏格要凍結招聘、刪預算

編譯季晶晶／綜合外電
Meta Platforms的執行長查克柏格周四宣布，首次的團隊重組和縮減人力計畫。(路透)
Meta Platforms的執行長查克柏格周四宣布，首次的團隊重組和縮減人力計畫。(路透)

臉書母公司Meta Platforms的執行長查克柏格（Mrk Zuckerberg） 周四在與員工進行每周問答時宣布，首次的團隊重組和縮減人力計畫，以削減開支並重新調整工作重點。這標示該社群媒體巨擘快速成長的時代結束了，它的規模到2023年底可能比今年小。

這會是臉書自2004年成立以來首次大規模削減預算。大多數團隊的預算都會遭刪減，即使是正在成長的團隊，他們必須自行解決員額減少的問題，可能意味某些職務遇缺不補，部分人員會調任新職，或管理績效不佳的人。

查克柏格說：「我原本希望經濟能較明顯地穩定下來。但看起來還沒有，所以我們希望某種程度保守進行規畫。」

Meta發言人拒絕置評。

消息傳出後，Meta股價進一步下跌，較周三收盤價下跌3.7%。該股今年來已大跌60%。

進一步削減成本和凍結招聘代表Meta承認廣告營收成長放緩，市場正強力競爭搏取用戶的注意力。

由於蘋果公司限制追蹤iPhone用戶以保護其隱私，Meta原本能精準定位消費者的廣告業務因此失去部分優勢。短影音平台TikTok吸引走許多年輕用戶，使Instagram面臨諸多挑戰。此外，查克柏格大手筆押注元宇宙，但他說這項努力多年內會持續虧損。

查克柏格告訴員工，到2023年底，公司會「略微縮小」。他說，「公司成立的前18年，基本上每年都快速成長，但最近，營收首次持平，甚至小幅下降」。截至6月30日，Meta擁有超過83,500名員工，第2季新增5,700名員工。

Meta上季曾表示，年度支出將比最初預期減少大約30億美元，先前的預估區間高達950億美元。

Meta並非唯一一家依賴廣告但遭遇更廣泛經濟挑戰衝擊的公司。推特5月已凍結聘雇，並要求員工控制支出、減少差旅和行銷花費。Alphabet旗下的Google也表示今年下半年將放慢招聘，Snap則在8月宣布裁員20%。

查克柏格 營收 預算

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