Airbnb執行長：辦公室過時了 未來工作地點變「游牧」

旅宿訂房平台Airbnb執行長切斯基。（路透）

旅宿訂房平台Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）接受時代雜誌專訪時表示，未來的工作場所會提供「完全的彈性」。他批評辦公室「過時，是數位時代之前的產物」。

Airbnb上月底宣布，將允許員工幾乎能在任何地方工作，就算搬到生活成本較低的地方住也不減薪。切斯基表示，此舉反映當前氛圍，為的是留住頂尖人才。他上周二接受財經網站CNBC訪問表示，做此宣布後，該公司徵才網頁不到一周就有逾80萬人造訪。

全美各地大多數辦公室在疫情 期間關閉，但近幾個月重新開放，引發美國人激烈辯論他們想要的工作型態，許多人不想每周回辦公室工作五天。

切斯基認為答案在於「彈性」：「解決之道不是改為進辦公室三天，而是真正的混合方案，完全的彈性，在需要的時候以身歷其境的方式，聚在一起交流。」

他說，現在還有爭議是因為「大部分執行長來自不同世代」，但在較年輕的公司，「年輕領導人想法截然不同」，這些變化很明顯。他設想未來十年的工作地點會變得比較「游牧式」。

公司仍會有員工面對面的時間，只是大幅減少，根據切斯基，一季裡有一周，很可能已足夠一般人聚會並建立聯繫。到時候可能不必進到紐約市 ，到紐約上州 的度假中心也可以。

切斯基的說法可能讓商用房地產業者不寒而慄，但他並不是唯一一個預測工作場所將發生巨變的人。最近的全球調查顯示，如果縮短上班時間，超過50%的員工願意接受減薪，如果雇主要求他們一周五日重返辦公室，近三分之二會設法另謀高就。

例如，蘋果公司的員工持續抗議該公司要求每周進辦公室三天的政策。機器學習主管Ian Goodfellow上周辭職，理由是該政策過於嚴格。Goodfellow據傳在發給員工的電子郵件中表示：「我堅信，對我的團隊來說，更大的彈性將是最好的政策。」