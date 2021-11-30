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員工生病「來上班會好一點」 英老闆設全勤獎惹議

聯合新聞網／綜合報導
英國倫敦一家藝廊老闆瑞恩日前上節目時透露，他拿現金激勵不請病假的員工。（DailyMail影片截圖）
英國倫敦一家藝廊老闆瑞恩日前上節目時透露，他拿現金激勵不請病假的員工。（DailyMail影片截圖）

英國倫敦一家藝廊老闆瑞恩（James Ryan）日前上節目時透露，他拿現金激勵不請病假的員工。

瑞恩稱自己開始給員工獎金後，員工的做事效率更高。他自認建立了「正確的公司文化」，還說人們如果來上班，就會發現自己「感覺好多了」。

瑞恩表示：「如果他們真的感到身體不適，我們當然不希望他們進公司，也不會因為他們缺席而懲罰他們，獎金制度比較像是個誘因，激勵人們：『來上班吧，我們能熬過去的。』」

瑞恩認為員工有時候並不是真的身體不舒服，而只是想請病假。他還提到藝廊雇用職業治療師供員工諮詢、並請一些專業人士分享人生經歷。

瑞恩在訪談中再三強調，自己是希望員工不要因為惰性而請病假，但如果真的生病了，就不要來上班散播病菌。他說員工若身體不適，公司仍會照常付全額薪資而不會扣薪。

許多網友無法認同瑞恩的觀點，紛紛指出：「現在仍是疫情期間，給抱病上班的員工獎金實在很落後！這種態度令人難以置信」、「我現在感染了諾羅病毒請假在家。完全無法想像我的老闆和同事會希望我出現在辦公室」。

但也有不少人讚許瑞恩的作法，表示：「獎金會是很大的激勵！懶惰的混蛋可能會看在獎金的份上起床工作」、「在學校會頒發全勤獎，工作場所有何不可呢？」

疫情 倫敦 英國

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