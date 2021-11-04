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人力短缺亂象：建築商聘毫無經驗勞工 珠寶店無人應徵

記者顏伶如／綜合報導
美國勞動市場出現人力短缺，人數破紀錄的勞工為爭取更好待遇、福利及工作環境而跳槽，身為中小企業的雇主面臨重大考驗。圖為新罕布夏州一家職業介紹所貼出的請人廣告。(美聯社)
美國勞動市場出現人力短缺，人數破紀錄的勞工為爭取更好待遇、福利及工作環境而跳槽，身為中小企業的雇主面臨重大考驗。圖為新罕布夏州一家職業介紹所貼出的請人廣告。(美聯社)

美國勞動市場出現人力短缺，人數破紀錄的勞工為爭取更好待遇、福利及工作環境而跳槽，身為中小企業的雇主面臨重大考驗。一家阿肯色州建築工程包商老闆說，現在開出時薪20元的價碼，只為了讓毫無經驗的工人願意到班；營業已40多年的華盛頓州珠寶店開出新進員工時薪19元的價碼，卻無人上門應徵。

阿肯色州森特頓(Centerton)工程包商「混凝土製造與挖掘公司」(Concrete Creations and Excavations)負責人賀德爾斯頓(JD Huddleston)接受新聞網站「阿肯色旅遊者」(Arkansas Traveler)訪問時說，自從新冠疫情爆發後，符合資格的人手就越來越難找，如今由於實在缺人，情急之下只能雇用對建築業完全沒有經驗的勞工。

他說，人手不足導致公司失去賺錢機會，有時候自己都要加入建築工人行列。他指出，因為沒有人手，「現在經常把案子推掉」。

為了吸引勞工，賀德爾斯頓說，除了調高工資，還提供帶薪休假福利，有時候則向其他建築包商借調人力。

他指出：「我付每小時18元至20元的工資，給對於這個產業毫無概念的人，只為了讓他們願意到班。」不過，許多新進人員因為表現懶散，後來都被解聘。

他說：「平均每8名新聘員工當中，我幾乎可以確定，其中有7人會在30天之內解聘，因為實在太懶散了。」

這波勞工短缺潮底下，中小企業面臨必須與大型企業搶人的挑戰。

華盛頓州艾德蒙斯(Edmonds)康斯塔克珠寶店(Comstock Jewelers)是從1978年便開立的當地老字號商店，但負責人艾琳‧康斯塔克(Erin Comstock)說，不知為何今年變得很難聘到員工。

她說：「真的令人想不通。我們有很好的工作環境，我不明白為什麼沒有人想來上班。」

過去半年多來，康斯塔克珠寶店應徵兩名全職員工，時薪17元，但卻找不到人。康斯塔克說，如今主要靠女兒幫忙顧店，原本已退休的丈夫也到店裡幫忙。她表示，營業時間縮減為每周二至周六開店，做生意時間為早上10時到下午5時，周日與周一則休息。

勞工 阿肯色州 華盛頓州

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