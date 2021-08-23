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貝佐斯上太空後「藍源」爆出走潮 有人跳槽Space X

編譯洪毅╱綜合23日電
貝佐斯創辦的太空公司「藍源」可能正面臨人才大舉出走的窘境，今年夏季，至少有17名高階主管及工程師離職。圖為「藍源」太空船。(美聯社)
貝佐斯創辦的太空公司「藍源」可能正面臨人才大舉出走的窘境，今年夏季，至少有17名高階主管及工程師離職。圖為「藍源」太空船。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)也是太空公司「藍源」(Blue Origin)的創辦人，7月20日才風光上太空；但據悉，藍源可能正面臨人才大舉出走的窘境，今年夏季，至少有17名高階主管及工程師離職。

據CNBC網站報導引述的消息人士證實，這些離職員工包括「新謝帕德」火箭項目的副總、技術經理、軟體工程師，以及「新葛倫」火箭項目的高級主管、財務經理等。

離開藍源的人才還有產品測試高級經理、推進器設計高級工程師，以及火箭發動機項目的工程師等。

17名出走的人才中，有些人是貝佐斯上太空之後才提出離職，至少有一人公開跳槽到最大競爭對手SpaceX。

這些人才出走的原因不明。藍源今年4月在一場價值高達29億元的國家航空暨太空總署(NASA)登月項目重要競標上輸給SpaceX，而出走的人才中，就包括登月項目的主管及工程師。

消息人士還說，貝佐斯從太空回來後，還宣布全體4000名員工發1萬元現金作獎勵，但實質上是為了避免人才繼續出走。

藍源目前的業務並非一帆風順，可回收的「新謝帕德」火箭首次載人飛行延宕二年，原定去年發射的「新葛倫」火箭也延到明年，雖然新葛倫項目得到空軍2.555億元合約，但是NASA卻在去年不再與新葛倫項目進一步簽約，而是選擇SpaceX等公司，而這些合約的規模又是以幾十億計。

貝佐斯大部分時間都投注在亞馬遜上，上個月辭去亞馬遜執行長後，外界關注他是否會投注更多心力在藍源上。

太空 貝佐斯 亞馬遜

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