WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

「大辭職潮即將到來！」5月美國 德州農工大學管理學副教授安東尼•克洛茨 （Anthony Klotz）在《彭博》提出的「大辭職潮」一詞，瞬時登上熱門話題。微軟統計有超過四成員工正準備提出人事異動的申請，英國人力資源公司Personio的數據上也有4/10的就業者期望在未來6到12個月間轉換工作角色，特別是18至34歲的人中，就上升了55%。

究竟是怎麼一回事？人們並沒有在逐漸復甦的經濟環境下擁抱工作，反而選擇在高失業率的狀態下，離開現有的工作型態。多數人在一年多嚴峻的疫情 期間，透過居家上班等工作模式的轉換，認知到即便工時較疫情前增長，但因減少通勤時間、非典型的辦公室作業模式與長時間的家庭的互動，都給了人們更多不同的體驗和想法。人們不再對有工作應該保持感激而準備犧牲生活品質的心態，取而代之的是重新想像如何在有限的生命裡發揮自我的最大價值。

「大辭職潮」點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。而其中的細節與轉變的脈絡，請看本周的重磅分析。

歐美各國在疫情期間實施了分流或居家上班約15個月後，許多人已經難以再回到過往制式的工作生活，而是希望有更彈性的工作時間和選擇。圖為疫情前努力工作的日本上班族。 （路透）

坐回辦公室？疫情下千禧世代的辭職潮

歐美各大媒體近期不斷報導，在疫情持續衝擊一年多的日子裡，未來可能出現「大辭職潮」（The Great Resignation）。這波潮流一般被認為是擔負職場主力，年齡落在25至40歲的Y世代就業者。他們年齡間距雖廣，有些是剛從校園畢業的新鮮人，有些則已為人父母，但卻不約而同開始思考轉換工作跑道或離開現有的工作環境。

微軟統計全球有41%的員工計畫提交辭職申請；而在英國也發現，每10個員工當中，就有4位想要在未來的6個月至12個月換工作，這個比例在18-34歲的族群中上升到55%。《BBC》根據美國勞工部的一份摘要顯示，光在4月份就有超過400萬人辭職，是有記錄以來的最高峰。

新冠肺炎所帶來的高失業率，並沒有消退「千禧世代」拿回生活掌控權的意志。歐美各國在疫情期間實施了分流或居家上班約15個月後，許多人或許已經難以再回到過往制式的工作生活，而是希望有更彈性的工作時間和選擇。

這些又被稱為「YOLO世代」——意指「你只會活一次」（you only live once）——的千禧一族在疫情下，反而去思考人生的「優先順序」是什麼，開始去反思自己要的生活和工作是什麼，進而發現工作不是生活的全部。

事實上，工作環境的轉換，並非是橫空出世的衝動想法。這些千禧世代在疫情前已在職場上有長期的消耗，早已出現明顯的職業倦怠。工作超負荷、掌控力低、沒有成就感、不公平、有違價值觀，以及在工作中缺乏歸屬感，這些職場陋習相信許多人都不陌生，而這些在在影響工作意願和態度的因素，都增添千禧世代了對工作的長期倦怠感。特別在社交媒體盛行的年代，上下班時間已難以從打卡機上一刀兩斷，時時回應上級與客戶的需求，已經成了這一代更為消磨的痛苦來源。

職場痛苦因子在疫情爆發期間更顯嚴重。NordVPN Teams研究發現，跟疫情前相比，英國員工每天居家上班工時較之前多2小時。除了居家環境不適合工作外，公事上溝通成本上升，email、會議變多等各種因素，在家工作也難以即時得到主管或老闆的支持反饋。人力資源公司 Beamery 的另一項研究發現，去年有63%的上班族因得不到或很少得到主管的支持而感到沮喪。同一項研究發現，48%的18至34歲的人感到孤立或覺得在家工作缺乏價值感。

然而，這個現象並沒有隨著疫苗覆蓋率上升、各國在逐漸解封後人們嚮往儘速回到原有的工作環境而趨緩，反而是在疫情過後，居家上班的優點被更多人看見。有些人發現更喜歡在家工作，也有了更好的生活品質：工作性質符合、省下更多的通勤時間、在工作和生活上可以更好達到平衡（worklife balance）、吃得更健康、不會被其他同事打擾等。《每日電訊報》報導提到，根據調查，約有40%的英國人不想回到全勤工作，因為這「不利於他們的心理健康」——這個數字在35歲的族群以下，上升到50%。

當然「大辭職潮」涵蓋了許多還在腦中盤算的上班族們，而雇主的態度，也將決定這群人對回歸職場的信心。有些人在疫情期間見識到了雇主如何在蕭條時期「無情對待」而感到心寒，具體體現在福利減少、減薪或是失去過往的勞動平衡等，都在在牽動著千禧世代的轉職神經。

居家辦公還是進辦上班比較好，因員工而異，尤其也取決於工作和休息空間如何切割。圖為疫情間邊上班邊顧小孩的職業女性。（路透）

圖為疫情間，一位正打包行李，準備回到挪威居家辦公的員工。（路透）

是員工要得更多，還是企業不夠人性？

《BBC》報導，大辭職潮其實不只發生在白領工作族群身上，而是發生在各個不同的工作行業當中，包括服務和零售業。以美國為例，目前美國主要零售商都在爭先恐後地填補空缺職位，並發現很難招到足夠多的新員工。

儘管包括大型連鎖商店如Target和Best Buy在內的公司已經提高了工資，麥當勞和亞馬遜則提供招聘獎金，但獵人頭公司Korn Ferry調查發現，94%的零售商還是難以填補職缺。

許多論述認為，加班費機制能使更多勞工願意超過法定工時勞動，但另一方面，許多公司沒有採取任何安全機制保護基層員工，也是招募不利的主要原因。例如在美國，沒有帶薪病假和相應的福利機制，都將使對「同理心」有更高期待的勞工們，寧可選擇薪水較少的工作，也希望得到基本的保護與尊重。

另外，一般觀點或許認為，在Google或Apple 這樣的大企業，或許能帶給員工更多的人性光輝，但實際上是並非外界想像得如此。相對其他大企業，Apple並非如外界想像地一樣支持居家辦公政策。當Apple執行長庫克（Timothy Cook）告訴他的13萬7000名員工從9月開始，他們需要每周至少回到辦公室三天時，一些員工發表公開信表示抗議。

圖為在5月1日的勞動節遊行中，民眾舉著在疫情間發大財的貝佐斯肖像。過去一年，亞馬遜員工不滿公司未採取安全措施保障員工，多次發起抗議和罷工，希望亞馬遜重視勞工權益。（路透）

員工給Apple的信件內容大意為：

「Apple有關遠端 / 彈性地點的工作政策以及相關溝通，已經迫使一些同事辭職。若缺乏彈性空間下可帶來的包容性（ Without the inclusivity that flexibility brings），我們覺得自己必須在家庭團聚、福祉、有能力做好我們的工作，或是成為Apple一分子之間，二擇一做出選擇。」

Google同樣也宣布員工要在9月重回辦公室的政策，而他們也同樣面臨到類似的反對，但後來又馬上宣布將允許多達20%的員工永久在家工作。

然而像Twitter，就開了全球首例，於2020年5月宣布讓員工可以永久在家工作。當時Twitter表示：過去數月的疫情中，Twitter已經證明了分散、去中心化的工作模式於他們而言可行，因此如果員工想在往後繼續同樣的工作模式，高層願意配合，且附上標籤 #lovewhereyouwork。

Twitter不僅讓員工可選擇是否永久在家上班，甚至還貼心地因應居家辦公給予相關補助津貼，例如，Twitter提供員工1000美元的居家辦公津貼，讓員工們購買在家的工作用品如辦公桌椅等。相比之下都讓其在輿論場上顯得貼心。

國際科技龍頭接下來會如何應對「大辭職潮」或「遠端辦公」也將會帶動業界未來的趨勢發展。圖左為Twitter執行長傑克·多西，中為Google 執行長Sundar Pichai以及臉書執行長查克柏格。（美聯社）

臉書在去年5月跟進與Twitter相似的政策，預計未來5至10年間，將有半數員工進行「永久性」遠端模式工作。根據臉書企業內部當時的調查，多達50%員工認為在家工作與到公司上班的效率相同；40%的臉書員工有興趣全職遠端工作，且若可以全職遠端，75%的人確定或打算搬到不同城市生活。這份內部調查也和《Business Insider》的民調有所呼應：對於舊金山科技員工而言，如果可以在家工作，其中約有三分之二的人將會搬離物價、房價極高，且交通又擁擠的舊金山灣區。

對千禧世代而言，他們希望「工作」是能滿足、實現生活的一部分。即便他們不會在當下離職，但若公司沒有辦法在未來做出相應的調整和規劃、或釋出願意解決問題的意願，那麼離職或許會是遲早的事情。

針對這波大辭職潮警訊，專家也有提醒轉職者除非擁有相應備案，否則不要衝動行事，應與主管商議希望的工作待遇，使經濟生活不至於瞬間陷入空窗。但企業需要員工也是不爭事實，或許這波提醒也能帶來新的企業管理模式。於是，新的企業大哉問可能會是：辦公室文化是否終結？

企業或許需要開始思考，是否讓員工有權利選擇遠端上班的各項福利政策，或是依據個別狀況來調整員工返回辦公室的時程。而與之相關更為基礎的態度在於：企業對遠端工作的態度為何？如何能不區別對待辦公室上班／居家上班的職員？如何創造更多遠端工作職位？如何有效溝通／降低遠端協調成本，這一些都將是企業在未來的挑戰。