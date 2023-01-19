不忘傳統╱新科議員過年 做菜換新衣

曲怡文春節期間拜訪布碌崙8大道。(曲怡文提供)

春節是華人 最重要的傳統節日，東亞和東南亞的許多國家也都有過春節的習俗。對於華人移民，春節是童年快樂的記憶，是一份沉甸甸的懷念，更是綿長的文化守候和傳承。兩位今年新當選的亞裔州議員，布碌崙(布魯克林)第17選區華裔州參議員曲怡文，和曼哈頓第65選區韓裔州眾議員李榮恩(Grace Lee)分別介紹她們的春節體驗和感受。

曲怡文：「我最喜歡春節為家人做一大桌菜」。

曲怡文 為家人做拿手菜

曲怡文來自台灣，已在美國生活18年。曲怡文說，每逢春節，她最喜歡做的事，也是最開心的一件事，就是為家人做一大桌菜，有魚有肉，有葷有素，然後和家人開心團圓吃頓年夜飯。她覺得，這樣才有年味，才算真正的過年。

曲怡文祖籍山東，家人就有過年吃餃子 的傳統，還往餃子裡包硬幣，誰吃到了，就像中了彩票一樣歡天喜地，因為意味著新年將大吉大利，萬事順遂。

到美國後，先是讀書，然後是工作、結婚生子，但無論是否和家人一起過春節，她都會想辦法做幾個拿手菜，犒勞辛苦一年的自己和家人。曲怡文說，春節期間，她還會邀請外族裔朋友到家裡做客，讓他們親身感受春節的氣氛。

曲怡文為家人做一桌飯菜，歡度春節。(曲怡文提供)

於州眾議員白彼得(Peter Abbate)的辦公室工作，尤其是擔任幕僚長後，曲怡文的春節往往在忙碌中度過，到華人社團拜訪，常一個晚上就要跑兩處。曲怡文算過，她曾經一個春節跑了56場活動。正是這種與社區的互動，增進了對社區的了解，為競選州議員奠定基礎。

當選州參議員，曲怡文計畫在今年春節期間籌辦一次大型慶祝活動，答謝華社和選區的父老鄉親，希望布碌崙南區的華社組織都能參加。

美國華人過春節的一大困惑是，大年初一往往還要上班。現在，紐約市的公立學校已經把春節列為公眾假日，當問及州議會是否有可能將春節列為公眾假日時，曲怡文表示，因為春節是文化假日而不是宗教假日，所以被列為假日的難度比較大，而且，如果先從市議會開始討論這件事，似乎更加現實一些。

李榮恩 為孩子換民族服飾

李榮恩：「春節期間我會為孩子換上兩套新衣服，一套是漢服，一套是韓服」。

李榮恩身為韓裔，不但非常熟悉春節，而且喜歡帶孩子一起過春節，因為韓國人也過春節，她的丈夫則來自中國香港。

李榮恩和丈夫在大紐約地區各自都有不少親戚，所以每逢春節，李榮恩就和丈夫帶著三個孩子興高采烈地到處走親訪友。李榮恩說，這是孩子們一年裡最高興的事情之一，她每年都給孩子們買兩身新衣服，在拜訪韓裔親屬時穿韓服，在拜訪丈夫家的親戚時就給三個女兒換上旗袍。孩子見到長輩時，她會讓孩子鞠躬，表示敬意。

李榮恩給女兒穿上旗袍，歡度2020年春節。(李榮恩提供)

春節是一個團圓的節日，李榮恩說，韓國人過春節也吃餃子，只不過餃子的包法有些不同，而且韓國人吃的是餃子湯。她說，春節和家人一起包餃子，聊天敘舊，是一件非常開心的事。

春節之前，她會和丈夫一起，按照華人的習慣，打掃房屋，把家裡收拾得乾乾淨淨，一起喜迎春節。春節期間，李榮恩還常帶著孩子參加華埠 的春節遊行，看舞獅表演。在曼哈頓下城居住了15年，她與華埠有相當多的互動，對華埠非常了解。擔任州眾議員，她會努力反映華埠的心聲，為華埠爭取權益。

李榮恩把三個孩子都送進中文學校，讓他們從小學習漢語，她認為這和春節一樣，關係到文化傳承。李榮恩也到中文學校當義工，給孩子們介紹春節、中秋節、端午節等中華傳統節日的習俗。

李榮恩到華埠慶賀春節。(李榮恩提供)

當問及是否有可能在州議會為春節爭取到公共假日時，李榮恩說，國會眾議員孟昭文曾經在聯邦層面提出過類似的提案，她會先了解情況，再採取下一步行動。