風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲

華人聚居的法拉盛，明年各街區機緣不同。(本報檔案照)

春算命、夏郎中、秋道士、冬裁縫…華人 有在開春之際為下一個生肖年規畫命理的風俗，明年是癸卯兔年，依據生肖以及九星風水學，國際風水專業學會(IFSF)、紐約風水師曾韶基，介紹防化太歲指南及法拉盛 的流年風水，供參考與娛樂。

太歲年：兔、雞、鼠、龍

兔年生人，明年逢本命年，為犯太歲年，雖然具體要細看個人八字，但整體來說，兔人明年變化多，且有血光星跟著太歲，易見血或損傷，尤其是農曆2月與8月，可值此檢查身體、抽血驗血、洗牙捐血等，主動來應「血光之災」。此外，要注意腰部、筋骨、手腳、及金屬相關意外。犯太歲常易奔波，情緒不穩定，24歲兔人感情變化大，36及48歲人注意調劑情緒，60歲人則注意護牙。在明年，太歲及沖太歲位在東西兩方，也需注意在此方位勿坐太久。

家宅風水，可在病位敲鐘或敲缽化煞。(記者鄭怡嫣╱攝影)

雞年生人為沖太歲年，代表驛動，整體而言，秋冬生人為良性驛動。此外與兔年生人一樣，需注意腰部、筋骨、手腳及金屬損傷。鼠年生人刑太歲，主是非多，人事易不和，按照九星飛宮，可在家中西南方放水，東南方放紅色或粉色物件、笑佛或揮春，用來增加人緣，化解是非。龍年人則是太歲相穿，但整體影響力小於鼠人，主和氣生財，化解方法可參照鼠年。

不過，鼠年及馬年生人，明年分別有正桃花紅鸞及天喜星進入，桃花最強。

華人住宅：處理「病位」

家宅之中，根據九星飛宮，首先要處理的是能帶來疾病、意外、運勢下滑等的「大病」及「細病」位，它們為九星中的兩個方位，每年按照一定規律更換，在兔年，大病與細病位，分別處在西北及東面，需防止長時間在此位置工作。

兔年九星飛宮圖。(曾韶基提供)

五行之中，病位屬土，火能生土，所以一般忌諱在病位使用代表火的紅色物件，以免催旺病位。而土能生金，可以通過在病位敲代表金的銅鐘、缽、置放銅錢或銅片、懸掛銅風鈴等，通過以金洩化土的方式，從而化解病位。家宅大門、入口、灶頭及睡眠位落病位，需尤其注意，睡眠位可在床頭掛六吋八卦銅葫蘆。

「三煞」，也是風水學中的一個專業術語，與病位一樣，它每年都會更換方位，所在方位不宜動土、破土、施工。明年的三煞位在西面，家宅的西面儘量不要挖地基、裝修與破土動工，若難以避免，則可先在諸如南、北、西南等好方位動工，再移至西面作業。

學業及文運之星「文昌星」，將在明年飛臨中宮方，也就是家宅的中央位置。屆時，關心孩子學業大計的家長，可以在此方位擺放四根水養的富貴竹或文昌塔，增旺文昌星的效果。

法拉盛：街區各有機緣

曾韶基表示，以九宮飛星來看，華人聚居的皇后區 法拉盛各街區，明年也各有機緣。以緬街交羅斯福大道為最中心來計算，大學點大道(College Point Blvd.)以東、友聯街(Union St.)以西、北方大道(Northern Blvd.)以南的心臟地帶，毫無疑問，這些店鋪人頭攢動，也都會帶來更大的名望，不少尚屬籍籍無名的店家，在明年能意外打響名聲。

西北方向，也就是北方大道以北、林登坊(Linden Place)一帶，容易發生交通事故，行人需小心穿行。餐館正門口若為西北方向，需注意衛生問題，免得市衛生局來訪，「挑剔」之下開具罰單。

法拉盛以東及東南方位，也就是沿凱辛納大道(Kissena Blvd)直至皇后區植物園的方向，將有一些吵架與爭鬥事件，門口朝西方的店家，明年不宜動土，若市府整修街道難以避免，可敲鐘或朝西方擺放麒麟化煞。

法拉盛西南方位，即天景(Skyview)與其南北大學點大道一帶，明年將非常地旺。同樣見旺的是法拉盛以北及東北方向，也就是沿北方大道東邊、近150街一帶、亞裔聚集的莫瑞丘(Murray Hill)，將有新店陸續開張，吸引更多人流。

曾韶基表示，莫瑞丘不只旺在明年，在未來的20年也將預計快速發展，依據洛書，2024年立春開始，世界將開始走20年的「離火九運」，總體上，旺南北兩邊，更旺面向乾淨水源的北邊。為此，他看好法拉盛一帶的長遠發展，也格外看好莫瑞丘以及皇后區阿斯托利亞(Astoria)的發展。