寵物情緣╱異鄉陪伴解憂 移民兔爆紅

Miffy(右)和Mikka(左)是陳婕妤心愛的寵物兔。(記者顏嘉瑩／攝影)

兔年不少人可能想應景養寵物兔招來好運，而在社群媒體 Instagram、TikTok 上擁有10萬多名粉絲的「紐約兔兔」(Bunny.nyc)，可愛的模樣以及「極致奢華」的生活讓人稱羨，該平台是由來自台灣的陳婕妤(Sami Chen)經營，她的兩隻寵物兔「Miffy」和「Mikka」，陪伴她的異鄉生活不孤單，她也分享正確的寵物兔飼養經驗，「愛就不要任意拋棄」。

陳婕妤畢業於台灣實踐大學服裝設計學系，對女裝設計感興趣，她到紐約繼續求學，在時裝界擔任實習生，後成立自己的時裝品牌「Happy Fish by Sami」，目前則是全職管理「紐約兔兔」的粉絲頁。

在台灣念書時，她和朋友已經一起養了Miffy和其他兩隻兔子，只是當時剛到美國，還不確定能否兼顧工作、生活，與朋友討論後，她決定將兔子留在台灣。

後來陳婕妤發現，朋友把兔子丟給其他人照顧，「不斷被換地方，不知到底在哪裡」，她透過朋友分享的照片，終於找到Miffy的下落，但卻發現在台灣過得不好，「被養在陽台的籠子裡，風吹日曬雨淋」，由於過去很多人的飼養觀念都是將兔子關在籠子裡，沒有足夠空間活動，加上台灣的太陽毒辣，很可能生病死掉。

愛兔成癡的陳婕妤，決心要把兔子從台灣接到紐約親自飼養，於是上網研究，但礙於當時身分問題，無法回台灣接兔子，陳婕妤原本與家人溝通，希望家人能幫忙將兔子送到美國；陳婕妤透露，但因個人因素，家人不願幫忙。

Miffy過去在台灣被不當飼養，如今陳婕妤希望能給牠最好的生活。(記者顏嘉瑩／攝影)

後來終於找到寵物運送公司，協助把Miffy帶到紐約來，一人一兔在紐約展開「同居生活」；當時陳婕妤的心理狀況很不穩定，獨自在異鄉，有了Miffy的陪伴，也讓她逐漸找到生活目標，「Miffy就是我最好的心理醫生」。

逐漸走出心理陰霾後，陳婕妤下定決心要好好對待Miffy，「既然好不容易找到他，就要好好照顧、保護」，陳婕妤覺得過去幾年虧欠Miffy，由於長期被關在籠子裡缺少活動，Miffy的兩隻後腿從原本正常的呈平行直線，變成呈V字型，為矯正兔子的姿勢，她開始帶Miffy在家裡、戶外散步，也因此吸引路人的目光。

許多人詢問Miffy有沒有社群媒體頁面，她決定創一個粉絲帳號，讓更多人可以看到Miffy的生活；「我自己在網路上看到兔子的照片、影片會感覺很開心，也想把這樣的正能量，分享給更多人。」

陳婕妤經常會在Instagram分享自己兒子與兩隻兔子的照片。(取自Bunny.nyc Instagram)

2018年開始經營名為「紐約兔兔」的Instagram，至今已經有12萬4000名粉絲，陳婕妤說，Miffy跟Instagram陪伴她走過在異鄉的人生黑暗時期，後來她遇見現在的丈夫，兩人育有一子，陳婕妤也再領養第二隻兔子「Mikka」，並經常在Instagram上分享一家三口加兩隻兔子的幸福生活。

Ｍikka是陳婕妤近期領養的兔子，是個吃貨。(記者顏嘉瑩／攝影)

陳婕妤說，經營Instagram，不只分享生活，更希望能透過網路的影響力，教導大眾如何正確對待寵物兔；「兔子需要很多空間活動，不像傳統印象『排泄物很臭』，兔子也很聰明，只要教幾次，牠們會自己用便盆，到固定的地方大、小便，還聽得懂自己的名字，叫名字就會過來，甚至還能訓練一些簡單的指令。」

陳婕妤也坦言壓力不小，由於名氣大，除了網路有人攻擊謾罵，她也很擔心會有人看到Miffy的照片可愛，未做功課就隨意決定飼養兔子；陳婕妤說，兔子的壽命，如果好好飼養都能有十歲以上。受卡通影響，大眾普遍認為兔子的主食是胡蘿蔔，但其實兔子的主食是乾牧草。