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亞馬遜怕消費者縮手 第4季加碼辦一場年度促銷購物節

編譯葉亭均／綜合外電
電商巨擘亞馬遜。（路透）
電商巨擘亞馬遜。（路透）

電商巨擘亞馬遜已預定在7月12和13日舉行年度促銷活動Prime Day，不過根據財經新聞網站CNBC見到的通知，亞馬遜計劃在第4季為Prime會員再辦一場，將是該公司首度在同一年內舉辦兩場購物促銷活動。

這份通知顯示：「Prime Fall促銷活動是將在第4季登場、專為Prime舉辦的購物活動。為這個活動提交建議的限時閃購（Lightning Deals），讓您的交易方案有機會被選上！」

這場Prime Fall活動可能有助亞馬遜提高銷售額，該公司4月表示，已寫下2001年網路泡沫破裂以來最低單季營收成長。多辦一場促銷活動，也可望在通膨衝擊消費者、並且在民眾把支出轉向旅遊和娛樂等領域之際，協助零售業者清理額外的庫存。

分析師已對Prime Day失去一些曾有的動能表達疑慮，指出銷售成長減緩、訂單規模縮減，以及亞馬遜網站上的促銷宣傳更加低調。Jefferies分析師27日預測，Prime Day今年將貢獻81億美元商品交易總額，「與去年夏季的購物活動持平」。

另外，亞馬遜也發揮創意，在Prime Day之外，推出其他聚焦特定購物類別的促銷活動來吸引消費者。例如去年10月，亞馬遜舉辦第一個美妝產品促銷活動，今年5月又舉辦「Amazon Pet Day」（亞馬遜寵物日）。

亞馬遜發言人不願對上述消息置評。

亞馬遜 分析師 營收

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