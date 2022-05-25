我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮航空行李「免費託運」經濟艙可託2件共46公斤

德州21死槍案4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

旅館乾不乾淨從哪觀察？網曝關鍵：放水下去就知道

聯合新聞網／ 綜合報導

不論是出遊或出差，旅館的選擇都至關重要。日前一名男網友發文詢問，究竟旅館的乾淨與否，可以從哪些地方觀察，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「旅館乾不乾淨從什麼地方看」為題發文。原PO表示，自己上次去旅館休息，和女友在討論這個問題，個人覺得可以從浴室的水杯、浴缸以及燒開水用的熱水壺。其中原PO認為浴缸是最明顯的，因為只要放水下去，看有沒有漂浮物就知道了。

另外，原PO的女友則認為是床組，因為曾經遇過床組上有髒東西，或是床上有頭髮，讓她質疑到底退房後有沒有確實更換過。在貼文的最後，原PO詢問網友，「一間旅館乾不乾淨從哪些地方看的出來」，而原PO也指出，他覺得看大廳不準，因為現在很多旅館的大廳都弄得相當不錯。

貼文底下吸引許多回應，許多網友紛紛表示，「床單、浴室抽屜和角落」、「床單跟枕頭下面」、「我會看水杯、浴缸或是浴室洗手台的邊邊角角和放備品的抽屜」、「浴室先用水沖地板，沖出超多頭髮跟體毛」。

除此之外，也有網友開玩笑表示，「進房前別敲門，刷卡感應之後，突然把門打開衝進去大喊幾聲，如果有看到黑影白影閃過，就代表不乾淨被你嚇跑了，這招叫先發制鬼」、「進門前先敲門，有回敲的聲音表示不乾淨」、「半夜關燈對著鏡子大喊出來吧我不怕，沒人回應的話代表乾淨」。

旅館

上一則

山東回收場驚現「康熙紅衣大砲」 被急送入博物館

延伸閱讀

被提分手 恐怖情人開車來回輾壓軍人女友 她爸全程目睹

被提分手 恐怖情人開車來回輾壓軍人女友 她爸全程目睹
貝克漢家傳大媳與二兒子女友不和 未成妯娌先冷戰？

貝克漢家傳大媳與二兒子女友不和 未成妯娌先冷戰？
「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手

「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手
她嘆好懷念這種「古早味」浴缸 過來人曝2缺點：有陰影

她嘆好懷念這種「古早味」浴缸 過來人曝2缺點：有陰影

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
22歲的烏克蘭難民索菲亞。（取材自Instagram）

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

2022-05-22 02:20
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。賈靜雯示範GUCCI Blondie包。（取材自Instagram）

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

2022-05-22 05:06
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
阿湯哥(右)牽起凱特王妃的手，協助她上階梯。（路透）

阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

2022-05-20 20:39
網友身為麥當勞員工，分享三件不廣為人知的麥當勞小知識，引起許多人熱議。(路透)

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

2022-05-21 02:28

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺
德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃

德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃