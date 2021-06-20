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麥莉搭上梔子花香氣 躍GUCCI新一代「香氛繆思」

記者楊詩涵／台北報導
麥莉希拉在Instagram上表示她很開心也感到榮耀，成為GUCCI Flora系列全新香水形象代言人。（取材自Instagram）
麥莉希拉在Instagram上表示她很開心也感到榮耀，成為GUCCI Flora系列全新香水形象代言人。（取材自Instagram）

GUCCI宣布，麥莉（Miley Cyrus）將出任GUCCI Flora系列全新香水形象代言人，首波GUCCI Flora幻夢梔子花女性淡香精也將於8月1日上市，新面孔、新香氛的火花令人期待。

對於邀請麥莉希拉擔任香水形象代言人，GUCCI創意總監Alessandro Michele表示，「麥莉希拉身為藝術家所具有的搖滾精神和獨樹一幟的風格，相當令人喜愛，她將成為GUCCI Flora系列新香氛的完美化身。」今年28歲的麥莉希拉以影集「孟漢娜」成名，曾當選告示牌雜誌年度最暢銷女藝人、名列富比士雜誌百大人物、最具影響力的時代百大人物等，擁有數張白金唱片的銷售紀錄。

GUCCI Flora幻夢梔子花女性淡香精，是由創意總監Alessandro Michele創造的全新香氛，身為新世代的代表，麥莉希拉在Instagram有1.3億追蹤者，一舉一動都受到關注，她也在個人Instagram表示，「很開心、很榮幸成為GUCCI Flora幻夢梔子花女性淡香精代言人，GUCCI與我在合作中有如家人一樣的感覺；而#FloraFantasy的迷人之處正是在於做自己，我們每個人都不是由單一成分所組成，我們各自帶著某些與眾不同的小細節、有點執迷、有點大膽，就像Flora系列。」

GUCCI宣布麥莉希拉將擔任GUCCI Flora系列全新香水形象代言人。（圖：...
GUCCI宣布麥莉希拉將擔任GUCCI Flora系列全新香水形象代言人。（圖：GUCCI提供）

麥莉忠於自我、樂觀且真誠的特質，將使她在GUCCI Beauty所創造的愉悅幻境中，成為令人嚮往的夢幻繆思。此款淡香精預計在8月1日於全球GUCCI專賣店上市，麥莉鮮明的個人特色，也將在後續發表的形象影片中一一呈現，在Alessandro Michele的創意主導下，將由加拿大新銳藝術家暨攝影師Petra Collins擔任導演並拍攝一系列的奇幻影像，可追蹤GUCCI Beauty官方Instagram帳號陸續發表的相關影像。

導演 攝影 加拿大

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