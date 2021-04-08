勞力士ROLEX新品大公開 寶石、特殊面盤 探險啟程

Lady-Datejust腕表以密鑲釘鑽石表面、元首型（President）表帶，讓勞力士腕表華美誘人。（圖：勞力士提供）

勞力士蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）腕表，另有黑色面盤款。（圖：勞力士提供）

2021年「鐘表與奇蹟」表展於4月7日2時「線上」開展，勞力士（ROLEX）後發制人，選擇在6時以輕巧的十分鐘，輕快介紹完今年新品。

包含蠔式恒動探險家型（Oyster Perpetual Explorer）、蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）、日誌型36（Datejust 36）、宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）、寶石款蠔式恒動星期日曆型36（Oyster Perpetual Day-Date 36），以及新款蠔式恒動女裝日誌型（Oyster Perpetual Lady-Datejust）鑲鑽款，合計六個型號13款腕表。勞力士再將年度定調為「探險」、「設計表面」與「寶石女表」三大感性主軸，明快聚焦，也打破傳統功能性導向的分類思維。

勞力士為紀念Oyster Perpetual Explorer腕表誕生50周年推出的全新紀念款，不僅用上18ct黃金，尺寸也縮小為36毫米。（圖：勞力士提供）

白色表面、橘色指針的Oyster Perpetual Explorer II，又在勞力士愛好者口中趣稱為「探二」、是為「探險家二號」。（圖：勞力士提供）

勞力士，蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）腕表。（圖：勞力士提供）

探險家一二號 兄弟聚首齊心攻嶺

日前根據勞力士官方instagram帳號預測，Oyster Perpetual Explorer與Oyster Perpetual Explorer II果然在今年現身，其中俗稱「探險家一號」的Oyster Perpetual Explorer腕表是為紀念初代作問世五十載，並特別「減碼」為36毫米的尺寸，並有黃金鋼、精鋼表殼配黑色表盤兩種款式，這也是探險家系列首度使用黃金的款式，有其時代紀念意義。

「探險家二號」Oyster Perpetual Explorer II則維持42毫米的精鋼表殼、僅在細節略為修飾，例如將表帶變寬、表耳變窄，但相對更為平衡、更具探險者的冒險氣韻。同時表面的賓士型指針邊緣由亮面改為霧面，讓夜間讀時更為清楚。表款再搭配新一代3285機芯，主視覺則維持白色漆面、橘色指針的醒目印象，像是和老大哥「探險家一號」兄弟同心、聚焦山岳探險精神。

Day-Date 36腕表將綠松石藍色、珊瑚色或酒紅色，同時運用在鱷魚皮表帶、琺瑯鐘點標記及羅馬數字上，鮮豔奪目。（圖：勞力士提供）

勞力士，Datejust 36毫米腕表。（圖：勞力士提供）

特殊的橄欖綠色棕櫚葉圖案，讓勞力士新款Datejust 36散發鮮明的熱帶風、讓人好想去旅行。（圖：勞力士提供）

棕梠葉、坑紋、隕石面 視覺先行

四款Datejust 36腕表與三款Cosmograph Daytona腕表，則罕見以「表面設計別具一格」的副標題成為同一主題；前者以實戴取向、後者則反應勞力士與賽車 、計時碼表的輝煌歷史與淵源，讓棕櫚葉、三角坑紋、金屬隕石，紛紛「爬」上勞力士重要的時間舞台。

綠、金、銀三種成色的棕梠葉圖案，分別在Datejust 36腕表的精鋼、18ct黃金、永恆玫瑰金面盤中，「開」出一片熱帶的生機盎然；而擁有維德曼交角花紋（Widmanstätten）的金屬隕石面盤，則讓原本就擁有超人氣的Cosmograph Daytona腕表，成交價勢必再攀新高，白金款搭配黑色橡膠帶，18ct粉紅金款則為最高價。

勞力士，Datejust 36腕表，金色棕梠葉面圖案搭配三格式實心鍊帶。（圖：勞力士提供）

將表圈上的坑紋設計融入面盤設計，是勞力士首次的設計手法，讓時間的舞台更為華麗奪目。（圖：勞力士提供）

值得觀察的是，勞力士在精密、複雜、可靠、新材質研發的造詣從未曾讓人懷疑，但如今品牌選擇將「視覺」當表款溝通訴求，或也反應新世代對美感、強調個性的直觀追求。

寶石鑲嵌秀工藝 華美奪目

最後Oyster Perpetual Day-Date 36與Oyster Perpetual Lady-Datejust腕表則回歸色彩與貴重寶石的鑲嵌工藝。三只Day-Date 36不僅在18K白色黃金的表殼、表面鑲嵌以鑽石，再將綠松石藍色、珊瑚色與酒紅色，同時運用在鱷魚皮表帶、琺瑯鐘點標記及羅馬數字上，讓人聯想到去年為網友趣稱為「五色戰隊」的Oyster Perpetual 36腕表。Lady-Datejust腕表則以密鑲釘鑽石表面，搭配鑲鑽的元首型（President）表帶，讓勞力士腕表在精準、可靠之外，因寶石而再次華美誘人。

唯因為四款腕表的寶石鑲嵌全數於勞力士表廠內施作、不假他人之手，產量稀少所以售價未有公開，可於勞力士專賣店獲授權經銷店中，直接詢問。