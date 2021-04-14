滾筒vs.直立 洗衣機怎麼選？

有網友近日選購了滾筒洗脫烘洗衣機，卻被朋友嗆爆。圖為示意圖。（取材自ingimage）

洗衣機是現代人不可或缺的家電之一，但市面上的洗衣機琳瑯滿目，究竟該如何選擇？日前有網友發文詢問，如果要買洗衣機，要買「滾筒洗脫烘洗衣機」還是「直立式洗衣機＋烘衣機」？貼文曝光後，引發網路熱議。

原PO在PTT發文表示，近日他買了一台「滾筒洗脫烘洗衣機」，他本以為撿到便宜貨，興沖沖和朋友分享，沒想到被對方嗆爆，「朋友說當然是買一台耐用便宜的直立，再放一台烘衣機」，原PO朋友認為，這樣的家電標配無論是效能還是價格，都遠遠勝於滾筒洗脫烘洗衣機。

原PO表示，被朋友這麼一講，「好像無地自容」，因此發文詢問網友「滾筒vs直立+烘衣機」會選哪一個？

貼文曝光後，許多網友認為要選滾筒洗脫烘洗衣機，「滾筒省水，又能蒸氣洗脫烘」、「就洗的機制來看，滾筒比直立強太多」、「雙滾筒啦，可以疊起來」，但也有人提到缺點，「我是買滾筒，我覺得烘衣好慢」、「滾筒不好清潔，找專家來清也比直立貴很多」、「不要買洗脫烘...洗衣機+瓦斯乾衣機才是王道」、「便宜買了後悔」。

不過，有一派網友認為要先考量到空間和價格問題，「有錢有空間的vs沒錢沒空間的」、「看空間啊！夠大的話分開應該比較好」、「如果你空間不大或是想一鍵到底，就是洗脫烘一台啊～」、「要省錢的話就是直立+烘衣機，比較便宜」、「如果有金錢考量，那一定是買直立式的」。