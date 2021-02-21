方寸間的浮世繪…日本繪畫藝術

浮世繪雙聯畫郵票《待乳山雪見》是鳥居清長（1752-1815）的代表畫作。（圖皆為作者提供）

說起日本 繪畫藝術，也許「浮士繪」最具東瀛特色。

浮士繪為日本風俗畫，興起於江戶時代（1603–1867），主要描繪日常生活、風景和演劇人物等，是典型的花街柳巷，獨具特色的民族藝術。日本郵政發行不同時代的國寶級「文化財」（日本重要文化遺產）郵票中，浮世繪藝術精品的郵票非常吸引我。瞭解日本發行浮世繪郵票，是在上世紀80年代初，收集得到浮世繪郵票，是在進入大學後在讀日語專業的二、三年級。 浮世繪六大家之一鈴木春信的畫作。

我收藏的浮世繪郵票中，有著名的浮世繪雙聯畫郵票《待乳山雪見》，這是浮世繪大師鳥居清長（1752-1815）的代表畫作。鳥居清長擅長「美人畫」（浮世繪的一支），畫中的女性通常為已婚，高個子有健康開朗的笑容，被稱為「清長美人」。

在「美人畫」領域，鳥居清長與鈴木春信、喜多川歌麿、溪齋英泉、歌川國貞（五渡亭國貞）、月岡芳年（大蘇芳年）並稱「六大美人繪師」，同時他又與鈴木春信、喜多川歌磨、東洲齋寫樂、葛飾北齋、安藤廣重並列為「浮世繪六大家」。鳥居清長的畫作形式，以「雙聯畫」和「三聯畫」版式，聞名於江戶時代的浮世繪。

大概於江戶時代中期，浮世繪發展達到了鼎盛期。因同為六大家之一的鈴木春信（1724-1770），首創多色印刷版畫，稱為「紅折繪」的印刷，使用到了三、四種顏色，組合出更多的色彩，浮世繪發展進入了「錦繪」（猶如織錦那樣的彩色印刷木板畫），一改前輩畫家用色暗淡或素白。鈴木春信的「美人畫」作品的背景，不論室內室外都有一種抒情和詩的意境。

竹久夢二 多才多藝

到了明治大正時代，處於浮世繪藝術中心地位的大家是竹久夢二（1884-1934），他筆下的浮世繪美人畫，和傳統的浮世繪女性形象又有不同，情感上似乎更為細膩內斂，稱為「夢二式美人」。日本詩人大木惇夫曾為「夢二式美人」下過定義：這些女子，無論哪一個，都長著惆悵的臉，眸子大而圓，睫毛細長，神情哀婉，悵然若失，有種難以名狀的易碎之美。

竹久夢二是位多才多藝的畫家，又是詩人、小說家、裝幀設計師，且都留下了大量作品，如：畫題詩、詩配畫、連載小說配插畫、畫集裝幀、人形、圖案設計等等，因各種才華的融會貫通，竹久夢二打破了純藝術與設計、工藝等實用美術的界限，開啓了東洋畫壇的新時代。

竹久夢二影響了那個時代的畫壇，至今仍然對日本的美術有很大的影響。不僅如此，竹久夢二還對近代中國的文人畫家具有相當的影響力，有人稱他為啓蒙豐子愷繪畫生涯的靈感繆斯，魯迅、周作人、葉靈鳳等文化名人均受到他的影響。難怪日本文豪─諾貝爾文學獎獲得者川端康成曾說，他少年時代的夢想總是同夢二聯繫在一起。《黑船屋》郵票，是「夢二式美人」的代表性畫作之一。

橋口五葉 擅長美人畫

橋口五葉（1881-1921）是與竹久夢二同時代的浮世繪藝術家，英年早逝作品不多，當時也沒有很大的名聲。不曾料到60多年後，在西方世界的美國獲得了知音，那是蘋果公司的原總裁喬布斯（Steve Jobs）慧眼識珠，收藏了橋口五葉的代表作品《梳頭髮的女人》。1984年在Macintosh發布會時，喬布斯把他的收藏品放置顯示器上，《梳頭髮的女人》因此聲名大振。

橋口五葉1905年從東京 美術學校畢業，第一份受委託的畫工活，是為文豪夏目漱石的小說《我是貓》繪製插圖，遂開始對傳統浮世繪感興趣。十年後，參與在傳統浮世繪藝術中，融入光影、透視等西方美術技法和理念的「新版畫」運動。在藝校接受過西洋藝術技法訓練，擅長美人畫的橋口五葉，其後的美人畫作品融合了東西風格，人物自然真實貼近生活，與傳統浮世繪人物畫形象略顯僵硬不同，他的作品更靠近西方審美觀。我收集到了一套，橋口五葉《梳頭髮的女人》和《化妝的女人》畫作的雙聯票，細觀發現這畫中的女性，與傳統浮世繪美人確有所不同。 《老猿》是日本重要文化遺產，現收藏於東京國立博物館。

《帶》是同為「新版畫」派浮世繪藝術家鳥居言人（1900-1976）的代表作，這幅畫是浮世繪藝術從明治開始走向衰弱中的佳品。14歲開始學畫，接受專業製作歌舞伎肖像畫的訓練，27歲至33歲致力於版畫創作的鳥居言人，雖為「新版畫」的重要成員，但其後任職東京日本大學教師，作品沒有得到收藏家的高度評價，然而在他往生後，其作品的收藏性和價格，卻不遜於同時代的大師。有幸，我的集郵本裡藏有一枚鳥居言人的畫作郵票《帶》。

明治維新是日本社會從封建走向近代的轉折，「脫亞入歐」的基本國策，讓社會整體趨於向西方文明學習，藝術上以吸收歐洲新的技法理念，成為當時的一種風尚。源自浮世繪的版畫（兩個流派：新版畫和創意版畫），一方面繼承浮世繪的繪畫主題，以美人畫，歌舞伎肖像畫（役者畫）和風景畫為主，同時引入印象派的光影，透視等美術技法理念，注重題材多樣創新地往前發展。新的西方藝術類別，也相繼在東瀛落地開花，並逐漸登上藝術舞臺的中央，那是一個積極創新，人才輩出成就大師的時代。

我收藏的集郵品中，有一些明治時代及往後名震一方的藝術家作品，體現出了那個時代的藝術風貌。

高橋由一 近代洋畫之父

《鮭》，高橋由一（1828-1894）的代表油畫作品之一，與《花魁》同為日本重要文化財，另外，他的作品《豆腐》和《山形市街圖》也是廣為人知的作品。高橋由一生於江戶時代，活躍在明治時代，雖然沒有留學歐洲的經歷，但他不遺餘力推廣西洋畫，崇尚從寫實出發的油畫作品，並被稱為「和製油畫」。高橋由一不遺餘力舉辦畫塾、開展覽、發行美術雜誌，對日本近代繪畫的發展有很大貢獻，因而被稱為日本「近代洋畫之父」。高橋由一共畫了七幅《鮭》（各幅略有不同），日本郵政發行的《鮭》郵票，以其代表作為藍本（原作現藏於東京藝術大學資料館）而印製。2012年京都國立美術館為了紀念高橋由一，曾舉辦過一個特展：近代洋畫的開拓者高橋由一。 《麗子像》是岸田劉生的油畫作品，被喻為日本的《蒙娜麗莎的微笑》。

《舞姬》，黑田清輝（1866-1924）的代表作，現列為日本文化財。12歲開始學習鉛筆畫，水彩畫的黑田清輝，少年在東京外國語學校學法語，1884年隨駐法公使的姊夫去法國留學，準備以後當律師從政，在公使館舉行的宴會上表現出繪畫天才，最終放棄法律向法國印象派畫家路易·約瑟夫·拉法爾·科林（Louis-Joseph-Raphaël Collin）習畫，他以學習古典畫為基礎，掌握了採用明亮外光的印象派視覺方法。1891～1893年間他的油畫作品《讀書》、《朝妝》入選法國沙龍。1893年歸國，帶回外光表現手法和自由的精神思想，引起日本畫壇注意並對社會產生影響。

當時，日本正展開「裸體畫有害本邦風俗」的論爭，剛回國的黑田清輝公開展覽，陳列留法期間創作的裸體畫《朝妝》，爭論遂告結束。這是日本現代美術史上一大進步。同年，黑田清輝完成了他的代表作品之一《舞姬》（現收藏於東京國立博物館）。1896年創立西洋畫藝術研究的白馬會，1898年任東京美術學校教授。1900年畫作《智・感・情》在巴黎舉行的世界博覽會展出，獲得銀牌。名至實歸，1922年黑田清輝擔任了帝國美術院院長，同時還擔任貴族院議員等。吸收法國印象派畫風，創立了日本外光畫派的黑田清輝，在畫壇奠定了他日本現代畫巨匠的地位，晚年他主要從事政治及對外文化交流。據說，中國的弘一法師（李叔同）還是他的入室弟子。

岸田劉生 肖像畫大師

《麗子像》，岸田劉生（1891-1929）的油畫作品，完成於1921年，後與《道路、土壩與圍牆（山間小道之寫生）》被指定為日本重要文化財。岸田劉生是日本近代美術史上首屈一指的西洋畫家，一生研究、創作油畫，在風景畫、靜物畫、肖像畫都有建樹。《麗子像》是他的代表作之一，創造這幅畫時，岸田劉生正沉迷於14、15世紀德、法、比利時地區畫家的作品，借鑑細密描寫的風格完成畫作。岸田劉生從自學開始創作水彩畫，於1908年師從白馬會葵橋西洋畫研究所黑田清輝（1866-1924），專門研習油畫，20歲前已有多幅畫作入選各大畫展。以自己的女兒為模特創作的《麗子肖像》系列，和其他的肖像畫佳作，為他贏來「肖像畫大師」的稱呼。有人把《麗子的微笑》比喻為日本的《蒙娜麗莎的微笑》。據岸田劉生自述，他通過創作麗子肖像，轉而注重對象的「唯心之美」，即精神之美、整體之美、表情與眼神中蘊含的心靈之美。

《流浪藝人》，東鄉青兒（1897-1978）的代表作品之一。少年時代師從竹久夢二，24歲留學法國巴黎，在歐洲七年受西方野獸派、立體派尤其畢卡索畫風的影響。東鄉青兒回國後致力於西洋風格和日本傳統的結合，他的畫不同於日本傳統的浮世繪，也沒有水彩寫意的痕跡。堅持自己的風格，作品多以表現女性人物為主，呈現西方視角下東方女性的美，終於自成一派成為日本近代畫家的代表。 《舞姬》（右圖）黑田清輝的代表作，現列為日本重要文化遺產。

畫風清秀典雅線條活潑灑脫，受畢卡索等立體派野獸派畫家影響的東鄉青兒，不再關注光影色彩而著墨於解構和象徵。他那色調甜美裝飾樣式近似版畫（有拼貼畫效果）的畫作，構成東鄉青兒晚年的特色。看這枚《流浪藝人》郵票，第一眼會有何曾相識的感覺，那就是作品中畢卡索的影子。 《流浪藝人》是東鄉青兒的代表作品之一，有畢卡索的影子。

荻原守衛 中西合璧

《女人》，日本現代青銅雕塑 的開拓者荻原守衛（1879-1910）的雕塑作品，是日本現代雕刻藝術的傑作。出生於日本長野縣農民家庭的荻原守衛，立志成為畫家前往東京學藝，後又留學美國（1901年）和法國（1903年）。1906年再度回到巴黎的荻原守衛，受羅丹雕刻作品《沉思者》的藝術魅力衝擊，由繪畫轉向雕刻，在朱利安學院正式研究雕刻，拜訪並師從羅丹學藝。1907年12月荻原守衛踏上歸途，在東京新宿設立工作室，將現代西方雕刻藝術引進日本，以作品和理論倡導「生命藝術」。 《女人》是日本現代青銅雕塑的開拓者荻原守衛的雕塑作品。

1910年4月，在創作了《北條虎吉像》和《女人》雕塑作品後，荻原守衛突然去世，享年不到31歲。荻原守衛存世的作品僅15件。《女人》與《北條虎吉像》作為近代雕刻作品，首次被指定為日本重要文化財（日本近代雕刻作品中，指定為重要文化財僅有六件）。他的雕刻作品《女人》整體向上盤旋流動是其魅力所在，彷彿喻示他經歷過得不到的愛情後，個人心境得到昇華，體現了自己的名言：愛情是藝術，抗爭是美（Love is Art, Struggle is beauty）。荻原守衛的雕刻作品既繼承了羅丹等的西洋文化的動感，又有東洋文化的靜態美。 橋口五葉《梳頭髮的女人》和《化妝的女人》畫作的雙聯票。 《黑船屋》郵票，是「夢二式美人」的代表性畫作之一。

《老猿》，近代日本雕刻開創者高村光雲（1852-1934）木雕作品的代表作。曾任佛師兼佛雕工匠的高村光雲，因受明治維新「廢佛毀釋」的影響，失去了佛師工作。從此專心致志於木雕，積極學習西洋美術，結合傳統的木雕技術和近代的寫實主義，開創了近代日本木雕藝術。1893年他的木雕作品《老猿》，代表日本木雕的最新藝術成就，在芝加哥萬國博覽會展出。《老猿》的高和寬均超過1米，縱深為76公分，這款木雕作品中猴子坐在岩石上面，上半身轉向右側凝視天空，目光銳利左手緊攥著飛禽（兀鷲）的羽毛。作品刻畫猴子與兀鷲的激烈搏鬥，最終兀鷲逃離而猴子心有不甘。表現手法細膩有極強的感染力，是日本瞭解西方寫實性大雕刻作品後，作品從佛像為主發生變化，並反映時代變遷的傑出作品。《老猿》作為日本重要文化財，現收藏於東京國立博物館。 浮世繪藝術家鳥居言人的代表作《帶》。

日本浮世繪藝術包含役者畫、美人畫和風景畫三個主要樣式，在跨度長達幾個世紀的活躍期內，產生了大量的畫師和許多大師級畫家，作品無數。日本郵政發行的藝術珍品郵票，遠超本人收集得到的數種，本文介紹發行於上世紀80年代的浮世繪郵票，以及近代藝術品代表作的郵票，僅是其中的鳳毛麟角，但從中仍然得以窺見燦爛一斑，理解日本弘揚自己的傳統文化，褒揚日本近代藝術開拓者於方寸，不遺餘力的細微之處。