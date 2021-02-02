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打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

記者曾智緯／綜合報導
土屋鞄製造所Coeche系列長夾斜背包。圖：土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Coeche系列長夾斜背包。圖：土屋鞄製造所提供

新年和情人節都將近，想脫單或是祈求好運，改變造型穿搭或是使用開運小物都是不錯的選擇。休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。而土屋鞄製造所更以「春財布」的概念，提供了繽紛配色的小配件，讓亮彩魅力再度擄獲女性的芳心。

休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格...
休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。圖：商峻驊皮件提供

新的一年到來，Playboy也推出了春夏新款，針對女性消費者，品牌主打有強調少女心的夢幻粉卻又不失個性的「Bunny Poker撲克甜心」系列袋包。擷取品牌經典風車兔與撲克牌元素做交織結合設計的新花色，讓粉色不再單調。包款設計還用上像是雙色飾皮與雙色兔頭標誌互相映襯，表面紋路使用牙籤紋與十字紋及納帕紋交錯搭配，堆疊出不同以往的層次感。提供了擁有硬挺方正外型，讓包款有著耐用與大容量兼具、不受限收納空間的托特包、手提包，翻蓋斜背包等，甚至皆附掛專屬訂製的兔頭撲克牌零錢包吊飾。

Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包。圖：商峻驊皮件提供
Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包。圖：商峻驊皮件提供

Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包。圖：商峻驊皮件提供
Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包。圖：商峻驊皮件提供

新年新氣象，日本人習慣在春天換新財布（錢包），因此稱為「春財布」，除了象徵新的開始，還有象徵著在新的一年荷包滿滿的意涵。因此，土屋鞄製造所首次採用小羊皮革與繽紛色彩打造Coeche系列，就是想要讓女孩們都少女心爆發。無論是可當作側背的長夾斜背包還是小巧的短夾，都有著圓弧狀的輪廓以及取材自自然元素的配色，輕盈不過分甜膩。而且這系列的長夾斜背包，具有可拆卸式的背帶、加上能放手機的大容量，是新年走春相當方便實用的款式。

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