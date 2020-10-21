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運動健身 先穿對了再上

文／記者吳曉涵
內衣、運動品牌都有依照有氧、健身、跑步、球類等運動強度，區分發展出輕度伸展到中度與高度支撐的運動內衣。(圖：EASY SHOP提供)
內衣、運動品牌都有依照有氧、健身、跑步、球類等運動強度，區分發展出輕度伸展到中度與高度支撐的運動內衣。(圖：EASY SHOP提供)

無論什麼年齡，運動時最重視的就是衣著舒適與透氣度，還有一雙好穿的鞋，功能性夠了再加上美觀的設計感，若還能為環保盡心力，就算花費再多時間和體力，也能帶著愉快心情動起來！

涼感POLO衫 不怕爆汗

POLO衫是很多人運動首選單品之一，Munsingwear考量到大自然與衣物的連結性，特別推出「拯救企鵝」系列，使用百分百有機棉與環保素材，搭配植物性染色技巧，用玫瑰提煉的粉紅、向日葵提煉的黃色等色彩打造，不只舒適耐穿，柔美的顏色很適合夏天造型配色。而夏日運動經常會爆汗，連帶影響身體機能，無法持久運動，近年很紅的UNDER ARMOUR、UNIQLO涼感衣也是很好的運動服單品。

「拯救企鵝」系列POLO衫(女款玫瑰紅)。(圖：Munsingwear提供)
「拯救企鵝」系列POLO衫(女款玫瑰紅)。(圖：Munsingwear提供)

運動內衣 按活動強度挑選

另外，依照運動強度挑選運動內衣，也是舒適度的重點，從肩帶粗細到胸墊包覆性、布料透氣度等，都是決定能否自在動作關鍵。市面上內衣品牌、運動品牌，都有依有氧、健身、跑步、球類等運動強度，區分輕度伸展到中度與高度支撐的運動內衣，更有適合瑜伽、皮拉提斯等低強度運動款式，像EASY SHOP、MOLLIFIX、adidas等都有多種款式。

運動鞋 首重輕盈舒適

最後就是挑一雙好穿的運動鞋，輕盈、減壓和舒適絕對是首要重點。CAMPER的Drift系列主打輕巧的結構和運動外型，今年採用再生PET鞋面兼顧環保，鞋身與鞋帶都是100%回收材質製成。UGG新推出的LA CLOUD系列，雖擁有時下流行的街頭厚底設計，卻採用舒適的TREADLITE品牌專利大底科技和雲朵外型來達到輕盈感。ECCO ST.1適動系列搭載「SHOCK THRU整合緩震系統」，結合螢光綠減壓裝置與柔軟的PU中底，並應用一體成型FLUIDFORM製鞋科技，強調良好的抓地力、緩震力，可避免膝蓋或腳踝受傷。

Drift粉紅色編織休閒鞋。(圖：CAMPER提供)
Drift粉紅色編織休閒鞋。(圖：CAMPER提供)

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