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關西世博「2億日圓廁所」曾引發熱議 搬走費竟要花1億

綜合報導
關西世博會場部分公廁。（取材自關西萬博網頁expo2025.or.jp）
關西世博會場部分公廁。（取材自關西萬博網頁expo2025.or.jp）

2025年世界博覽會（大阪關西世博）部分公廁造價2億日圓（約123萬美元）曾引發熱議。這些被日本網友稱為「2億日圓的廁所」將被移到其他處，相關費用高達1億日圓（約61.5萬美元）。

讀賣新聞報導，大阪府日前宣布，已經與大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）簽訂轉讓合約，以重複使用這些公廁。

這些廁所將遷到大阪府河內長野市的植物園「府立花之文化園」，預計明年春天啟用。

這些「2億日圓廁所」為金屬結構，特徵是有三角屋頂且外觀顏色鮮艷，且屋頂結構把好幾間廁所連在一起。

大阪府政府之後接收這些廁所時，預計會縮小廁所規模，並估計拆卸、搬運等一連串作業費用，上看1億日圓。

這些廁所當時的工程預算，含稅上看約2億日圓，在網路上引發熱烈討論，有人批評這些廁所造價太貴，後來設計經過簡化後，以不含稅1億5300萬日圓（約94.2萬美元）決標。

設計這套公廁的建築師米澤隆表示，「這些廁所被遷走，能讓不知道世博的世代接觸到，繼續傳承世博的故事與文化，如此一來我會感到相當高興」。

日本 植物園

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