烏克蘭咖啡店林立 不少店家供軍人免費喝、收益捐軍方

基輔市區內，咖啡店密集程度幾乎跟台灣便利商店數量有得比。如Aroma Kava便是其中一間當地連鎖咖啡店。(中央社)

在烏克蘭 ，街頭最常見的則是咖啡店，從首都基輔到西部古城利維夫（Lviv），咖啡文化早已融入日常，成為城市生活的一部分。

基輔市區內，咖啡店密集程度幾乎跟便利商店數量有得比。有調查指基輔市內咖啡店超過2000間。不過，國際連鎖品牌並非主流，取而代之的是大量街邊咖啡售賣亭與獨立精品咖啡館。從通勤族手中的紙杯，到地鐵出口瀰漫的烘豆香氣，咖啡幾乎滲入城市每一個角落。

除了拿鐵、卡布奇諾、馥芮白（Flat White）與美式等常見選項，許多店家也販售少見的風味。例如加入柳橙汁的咖啡，或源自蘇聯時期、以濃縮咖啡混合鮮奶油與香草糖製成的「拉芙咖啡」（Raf Coffee），都是當地常見品項。

抹茶風潮同樣吹進烏克蘭；圖為烏克蘭咖啡店推出的紫薯奶蓋抹茶飲料。(中央社)

近年席捲全球的抹茶風潮，同樣吹進烏克蘭。部分咖啡店推出抹茶通寧（Matcha Tonic）、草莓抹茶牛奶 等飲品，成為年輕族群拍照打卡新寵。從傳統拉芙咖啡到抹茶飲品，烏克蘭咖啡店菜單近年愈趨多元。

曾有一名烏克蘭女性笑稱，她一天會喝上五杯咖啡。這份熱愛，也反映在數據之中。

根據烏克蘭國會金融、稅務與商務策略委員會資料，烏克蘭每年人均咖啡消耗量約3.5公斤，全國年消耗量介於8.5萬至10.5萬噸之間。

烏克蘭咖啡市場近年仍持續升溫。有調查訪問650間咖啡店顯示，滴濾咖啡愈來愈受歡迎，平均售價達烏克蘭幣67荷林夫納(約1.5美元)，較4年前上漲35%；至於在時髦咖啡館販售的「柳橙汁咖啡」，每杯售價可達195荷林夫納，屬高價單品。

除了日常消費，不少咖啡店近年也與不同軍團合作，向軍人免費提供咖啡，或推出特別版滴濾咖啡，將部分收益捐贈軍方。

對許多烏克蘭人而言，咖啡店不只是消費場所，也逐漸成為連結社會與社群的一部分。